Kim 'siêu vòng ba' đưa cuộc ly hôn 2,1 tỉ USD với Kanye West lên sóng truyền hình?

Theo Daily Mail hôm 21.2, giữa lúc vụ ly hôn của Kim Kardashian và Kanye West đang thành tâm điểm bàn tán của dư luận, mỹ nhân “siêu vòng ba” được cho là ý định ghi lại những diễn biến liên quan đến sự đổ vỡ của vợ chồng cô và đưa chúng lên sóng truyền hình . Cụ thể, các nội dung liên quan đến cuộc chia ly ồn ào của chị gái Kylie Jenner và rapper tỉ đô dự kiến sẽ xuất hiện trong mùa cuối của chương trình The Keeping Up With The Kardashians. Cùng với đó, gia đình Kim “siêu vòng ba” gần đây đã ký một hợp đồng béo bở với Hulu và họ có một chương trình mới sẽ ra mắt trong năm 2021. Có thông tin cho rằng chương trình này sẽ mô tả chi tiết về sự đổ vỡ của vợ chồng Kim - Kanye. Một nguồn tin tiết lộ với truyền thông rằng Kanye West có khả năng sẽ không góp mặt trong hai dự án nói trên.

Thông tin trên nhận được sự chú ý từ đông đảo khán giả cũng như người hâm mộ bởi việc tiết lộ những chi tiết đằng sau cuộc ly hôn của cặp sao tỉ đô này sẽ góp phần trả lời những câu hỏi mà dư luận bấy lâu nay chưa có đáp án. Thời điểm Kim và Kanye chưa đệ đơn ly hôn, một nguồn tin từng tiết lộ với People: “Những vấn đề của Kim và Kanye là một phần quan trọng trong mùa cuối cùng của Keeping Up with the Kardashians ra mắt vào ngày 18.3 tới”. Điều này càng khiến đám đông tin chắc rằng Kim sẽ đưa chuyện ly hôn lên sóng truyền hình bởi cô là người luôn biết tận dụng sức nóng đời tư để kiếm tiền.

Sau khi đệ đơn ly hôn, Kim Kardashian cùng Kanye West phải đối mặt với vấn đề phân chia tài sản và quyền nuôi con ẢNH: INSTAGRAM NV

Còn nhớ vào năm 2007, Kim Kardashian trở thành tâm điểm khi bị lộ băng sex với ca sĩ Ray J và cô cùng gia đình đã lợi dụng scandal này để thu hút sự chú ý. Không lâu sau khi đoạn phim bị phát tán, nhà Kardashian - Jenner đã ra mắt show thực tế Keeping Up with the Kardashians, mở màn cho tương lai huy hoàng của cả gia đình. Truyền thông Hollywood cho rằng nếu không có cuộn băng sex ấy, sao nữ 8X cùng người nhà đã không có được danh tiếng và sự giàu có ngoài sức tưởng tượng như hiện tại.

Hôm 19.2 vừa qua, Kim Kardashian chính thức đệ đơn ly hôn Kanye West, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân nhiều thăng trầm kéo dài gần 7 năm. Được biết, sau khi đệ đơn ly hôn chồng, bà mẹ 4 con đã rất buồn nhưng nhẹ nhõm. Một người trong cuộc tiết lộ: “Kim tự tin vào quyết định ly hôn Kanye vì cô ấy biết đó là điều tốt nhất cho mình cũng như gia đình. Cô ấy cảm thấy bản thân như đã ly hôn từ nhiều tháng nay, sau thời gian dài, cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng mình cũng có thể bước tiếp”. Hiện tại, mối quan tâm lớn nhất của nữ triệu phú 40 tuổi chính là hạnh phúc của các con và người đẹp đang lo lắng về quyền riêng tư của cả cô cùng bọn trẻ.