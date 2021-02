Kanye West mang theo 500 đôi giày dọn khỏi nhà Kim ‘siêu vòng ba’

Trên Instagram mới đây, Kim “siêu vòng ba” khoe phòng trưng bày quần áo đặt trong biệt thự chục triệu đô, nhiều fan tinh ý nhận ra đây chính là phòng mà Kanye West từng chứa những bộ đồ yêu thích của mình và giới thiệu chúng trong chương trình My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman của Netflix . Cũng vì thế mà dân mạng suy đoán Kim đã “chiếm dụng” căn phòng cũ của chồng khi nam ca sĩ dọn khỏi nhà và cả hai dường như đang dần vạch rõ ranh giới, chuẩn bị cho cuộc ly hôn sắp nổ ra.