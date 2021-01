Rộ tin Kim ‘siêu vòng ba’ đang làm thủ tục ly hôn Kanye West

Dẫu đã làm việc với luật sư nhưng Kim Kardashian được cho là đang lưỡng lự việc nộp đơn ly hôn. Theo PageSix, cặp vợ chồng đình đám này đang trong các cuộc đàm phán, dàn xếp và sớm muộn gì thì cuộc ly hôn cũng sẽ diễn ra. Lý giải nguyên nhân khiến sao nữ chương trình Keeping Up with the Kardashians chưa đi đến quyết định cuối cùng, nguồn tin của E!News cho hay: “Cô ấy muốn đảm bảo rằng bản thân đang đưa ra quyết định đúng đắn cho bọn trẻ”. Người này tiếp tục: “Kim sẽ luôn quan tâm đến Kanye nhưng chuyện giữa họ đã kết thúc. Cô ấy hiện tại chỉ tập trung vào những gì tốt nhất cho bọn trẻ. Đây là quyết định khó khăn đối với bà mẹ 4 con và cô ấy đang cố gắng tìm ra cách giải quyết toàn vẹn nhất”.