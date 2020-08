Kylie Jenner gây sốt với ảnh bán khỏa thân táo bạo mừng tuổi mới

Hôm 12.8, Kylie Jenner tiếp tục ăn mừng tuổi 23 với bức ảnh “bỏng mắt” trên trang cá nhân. Trong hình ảnh mới nhất, người đẹp sinh năm 1997 gây ấn tượng với mái tóc ngang vai cùng lối trang điểm mang phong cách cổ điển. Sao nữ show thực tế Keeping Up with the Kardashians không ngại để lộ toàn bộ phần thân trên với những đường cong hút mắt cùng xương quai xanh quyến rũ. Bà mẹ một con khéo léo dùng hai tay che chắn vòng một nóng bỏng khiến bức ảnh không phản cảm nhưng vẫn phô diễn được vẻ sexy “chết người” của nhân vật chính.