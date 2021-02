Loạt bom tấn Hollywood đổ bộ màn ảnh rộng năm 2021

2020 là một năm đen tối của phòng vé toàn cầu khi hàng loạt rạp chiếu phim phải đóng cửa, nhiều dự án “khủng” buộc trì hoãn ngày ra mắt vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 . Riêng phòng vé Bắc Mỹ, thị trường lớn nhất thế giới , chỉ thu về khoảng 2 tỉ USD trong năm qua, thành tích quá khiêm tốn so với 11 tỉ USD trong năm 2019. Theo Box Office Mojo, con số trên đánh dấu mức doanh thu phòng vé Bắc Mỹ thấp nhất trong gần 40 năm qua.

Tạm quên một năm ảm đạm, thất thu, phòng vé quốc tế đang tràn trề hi vọng trong năm mới khi loạt bom tấn: No Time To Die, Fast and Furious 9, Black Widow… đổ bộ rạp chiếu sau nhiều lần lỡ hẹn khán giả. Nhiều dự án “khủng” khác thương hiệu Marvel, DC cũng lần lượt được “thả xích” trong năm nay.

Godzilla vs. Kong (ngày 26.3)

Godzilla vs. Kong được chiếu sớm hơn 2 tháng so với lịch dự kiến ẢNH: WARNER BROS.

Ngay từ khi những thước phim đầu tiên về Godzilla vs. Kong được “nhá hàng”, cuộc đụng độ giữa hai quái vật khổng lồ mang tính biểu tượng của màn ảnh thế giới đã khiến nhiều người "đứng ngồi không yên". Nguyên nhân là bởi bom tấn do Adam Wingard cầm trịch đã được nâng tầm kỹ xảo, những cảnh hành động trở nên mãn nhãn hơn so với “người tiền nhiệm” ra mắt hồi 2019. Trận chiến giữa hai “gã khổng lồ” được khơi mào bởi những thế lực vô hình không chỉ là những cảnh đánh đấm máu lửa mà còn mở ra nhiều bí mật bất ngờ đằng sau. Trong phim, Kong hình thành một sợi dây liên kết mạnh mẽ với một cô bé và được dự đoán sẽ đem đến những phân cảnh đầy cảm xúc bên cạnh hàng loạt pha hành động gay cấn, hoành tráng.

Black Widow (ngày 7.5)

Sau màn hi sinh bi tráng trong Avengers: Endgame, tác phẩm dành riêng cho Góa phụ đen được fan Marvel hết sức trông đợi ẢNH: MARVEL STUDIOS

Sau nhiều lần lỡ hẹn khán giả trong năm 2020 vì dịch Covid-19, Black Widow - phim riêng đầu tiên về nhân vật Góa phụ đen/Natasha Romanoff của vũ trụ điện ảnh Marvel được ấn định phát hành tại Bắc Mỹ vào ngày 7.5 tới. Natasha Romanoff đưa khán giả quay ngược thời gian, cùng cô trở về nhà sau các sự kiện của Captain America: Civil War và đương đầu với một âm mưu nguy hiểm có mối liên hệ với quá khứ của nữ người hùng áo đen này. Ngoài nữ chính Scarlett Johansson , phim có sự tham gia của Florence Pugh, David Harbour, David Harbour… và được kỳ vọng sẽ đem về doanh thu "khủng" như nhiều siêu phẩm khác của MCU. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, số phận của tác phẩm này ngoài rạp vẫn là điều khó nói.

Free Guy (ngày 21.5)

Thoát khỏi hình tượng Deadpool vốn rất được yêu thích, Ryan Reynolds lao vào hành trình trở thành người hùng trong Free Guy ẢNH: 20TH CENTURY STUDIOS

Chịu chung số phận như nhiều bom tấn khác, Free Guy năm lần bảy lượt phải trì hoãn ngày ra rạp vì dịch bệnh. Sau lần cập nhật lịch chiếu gần đây nhất, khán giả hi vọng tác phẩm do “ Deadpool Ryan Reynolds đóng chính sẽ được “thả xích” đúng hẹn vào cuối tháng 5 này. Siêu phẩm được Shawn Levy ngồi ghế đạo diễn là câu chuyện về Guy (Ryan Reynolds thủ vai), nhân vật trong một trò chơi điện tử. Nhờ một chương trình mới được đưa vào trò chơi, Guy nhận thức được thế giới của mình là gì và cố gắng biến bản thân trở thành người hùng từ đó tạo ra cuộc chạy đua với thời gian để cứu trò chơi trước khi nó bị “xóa sổ”.

Fast & Furious 9 (ngày 28.5)

Vốn nằm trong thương hiệu Fast & Furious đã thu về hơn 5,8 tỉ USD trong gần 2 thập niên qua, Fast & Furious 9 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những “người hùng” giải cứu phòng vé toàn cầu trong năm 2021 ẢNH: UNIVERSAL

Phần 9 của loạt phim Fast & Furious 9 được ấn định ra rạp vào cuối tháng 5 tới. Dù phải để người hâm mộ mong ngóng thêm một năm vì dịch bệnh song những chi tiết hấp dẫn được hé lộ trong trailer đang chứng minh rằng mọi sự chờ đợi đều xứng đáng. Trong bom tấn trình làng mùa hè này, Dominic Toretto ( Vin Diesel thủ vai) và gia đình phải đối mặt với Jakob (em trai thất lạc của Dominic đồng thời là sát thủ nguy hiểm) và những kẻ thù cũ. Siêu phẩm tiếp tục chiêu đãi khán giả với những màn đua xe thần sầu, những pha hành động nặng ký cùng những cuộc đụng độ xứng tầm đồng thời truyền tải thông điệp ý nghĩa về gia đình.

Top Gun: Maverick (ngày 2.7)

Tom Cruise trở lại bầu trời của Top Gun sau hơn 30 năm ẢNH: PARAMOUNT

Được lên lịch ra rạp từ sớm nhưng dịch Covid-19 khiến Top Gun: Maverick phải hẹn khán giả tới tháng 7 năm nay. 35 năm kể từ khi Top Gun được trình làng, phần tiếp theo được ra mắt với câu chuyện xoay quanh Pete "Maverick" Mitchell ( Tom Cruise thủ vai), chàng phi công trẻ ngày nào đã trở thành một người hùng lão luyện trên bầu trời. Đóng lại nhân vật cũ ở tuổi U.60, Tom Cruise vẫn lôi cuốn khán giả với vẻ ngoài điển trai, phong độ và nam tính cùng những cảnh phim hành động đỉnh cao từ dưới mặt đất cho đến trên bầu trời. Vốn là siêu sao hành động liều lĩnh bậc nhất Hollywood, nam diễn viên 58 tuổi thậm chí còn lái máy bay thật trong một số cảnh phim để đem đến những khung hình chân thực nhất tới người xem. Cũng trong năm 2021, sao nam kỳ cựu này còn đổ bộ màn ảnh rộng với Mission: Impossible 7

The Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings (ngày 9.7)

Tài tử Canada gốc Hoa Simu Liu, nam chính triển vọng trong bom tấn mới của Marvel ẢNH: GETTY

Là một phần trong giai đoạn mới của MCU, The Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings nhận được sự quan tâm của khán giả điện ảnh ngay từ khi dự án được Marvel rục rịch sản xuất. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về siêu anh hùng gốc Á Shang-Chi (Simu Liu thủ vai) bị lôi kéo vào một tổ chức bí mật và phải đối mặt với quá khứ mà anh đã bỏ lại phía sau. Ngoài Simu Liu trong bộ jumpsuit đỏ rực của Shang-Chi, phim còn quy tụ dàn sao gốc Á hùng hậu: Awkwafina, Lương Triều Vỹ, Trần Pháp Lai, Dương Tử Quỳnh…

The Suicide Squad (ngày 6.8)

The Suicide Squad được James Gunn đặt nhiều tâm huyết đồng thời đạo diễn tiết lộ phim nhiều khả năng sẽ ra rạp đúng hạn ẢNH: WARNER BROS.

Dù không được giới phê bình đánh giá cao song thành tích phòng vé ấn tượng của phần 1 ra mắt năm 2016 đã tạo tiền đề cho The Suicide Squad được sản xuất. Phim tiếp tục khai thác biệt đội ác nhân ngổ ngáo của vũ điện ảnh DC và được phát triển dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn James Gunn , nhà làm phim đứng sau thành công của loạt phim Guardians of the Galaxy của Marvel. Tháng 12.2020 đạo diễn tài năng này tiết lộ quá trình chỉnh sửa cuối cùng của The Suicide Squad đã hoàn thành và chính thức hoàn tất các khâu vào tháng 2.2021. James Gunn cũng chia sẻ rằng đây là bộ phim thú vị nhất mà ông từng thực hiện, là tác phẩm mà đạo diễn này ưu tiên sự sáng tạo hơn chủ nghĩa hoàn hảo. The Suicide Squad quy tụ dàn sao đình đám: Margot Robbie, Idris Elba, Sylvester Stallone, John Cena, Joel Kinnaman…

No Time to Die (ngày 8.10)

Chủ nhân tượng vàng Oscar Rami Malek trở thành ác nhân đối đầu Daniel Craig trong phần phim James Bond mới nhất ẢNH: UNIVERSAL

Phần phim thứ 25 về điệp viên huyền thoại James Bond là một trong những siêu phẩm khiến khán giả quốc tế “ức chế” nhất trong năm qua khi hết lần này đến lần khác dời lịch chiếu vì dịch. Fan của 007 hi vọng cuộc hẹn tại rạp vào ngày 8.9 tới sẽ không phải trì hoãn thêm lần nữa vì lý do tương tự. Trong phần phim mới, James Bond (Daniel Craig thủ vai) phải đối mặt với kẻ thù mới Safin (Rami Malek thủ vai). Trong một video về quá trình làm phim, đạo diễn Cary Fukunaga mô tả Safin “nguy hiểm hơn bất kỳ ai mà Bond từng gặp” và tiết lộ gã phản diện này là một “kẻ thù siêu thông minh và xứng tầm”. No Time To Die “ngốn” khoản kinh phí lên tới 250 triệu USD với những cảnh quay mãn nhãn, hoành tráng được thực hiện ở Ý, Jamaica, Na Uy và Anh.

Eternals (ngày 5.11)

Dàn diễn viên Eternals tại San Diego Comic-Con 2019 ẢNH: GETTY

Bom tấn Eternals nhận được sự chú ý từ đông đảo fan Marvel nhờ chiêu mộ được tên tuổi đắt giá như Angelina Jolie vào vai chính. Trong siêu phẩm ra mắt vào cuối năm nay, minh tinh 45 tuổi hóa thân thành Thena, một chiến binh dũng mãnh mang trong mình sự bất tử, cô có thể tạo ra bất kỳ loại vũ khí nào từ năng lượng vũ trụ đồng thời sở hữu nhiều sức mạnh đáng gờm. Eternals là tác phẩm “đinh” của Marvel trong giai đoạn mới, sau khi đã khai thác hàng loạt siêu anh hùng đình đám khác như: Iron Man, Captain America, Thor, Black Panther… Ngoài Angelina Jolie, phim quy tụ các ngôi sao như: Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff… và được chỉ đạo bởi nhà làm phim Trung Quốc Chloe Zhao.

The Matrix 4 (ngày 22.12)

Sau thành công của ba phần phim trước, Keanu Reeves hào hứng trở lại Ma trận 4 với vai diễn huyền thoại ẢNH: WARNER BROS.

Cuộc đua phòng vé cuối năm 2021 trở nên nảy lửa hơn khi có sự tham gia của The Matrix 4. Siêu phẩm hành động của chị em nhà Wachowski đánh dấu sự trở lại của bộ đôi Keanu Reeves và Carrie-Anne Moss sau phần gần đây nhất ra rạp năm 2003. Chia sẻ với truyền thông trong lần trở lại với vai Neo của loạt phim đình đám một thời, Keanu Reeves không tiếc lời khen ngợi cho cốt truyện và kịch bản vì chúng rất phù hợp với phần phim gốc. “Lana Wachowski đã viết nên một câu chuyện đẹp và một cốt truyện tuyệt vời khiến tôi cảm thấy bị cuốn hút. Đó là lý do duy nhất khiến tôi tham gia phim này. Thật tuyệt vời khi lại được làm việc với cô ấy. Điều này thật sự rất đặc biệt và bộ phim cũng chứa đựng những thông điệp đầy ý nghĩa mà chúng ta có thể tiếp nhận được”, tài tử U.60 tiết lộ.