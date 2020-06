Keanu Reeves hé lộ lý do tái xuất trong ‘Ma trận 4'

Trả lời phỏng vấn tạp chí Empire cho số tháng 6.2020, Keanu Reeves và bạn diễn Carrie-Anne Moss đã chia sẻ về những lý do khiến họ quay lại thương hiệu The Matrix (tựa Việt: Ma trận) sau mười mấy năm. Theo tiết lộ của tài tử loạt phim John Wick, kịch bản xuất sắc đã lôi kéo anh quay lại với thương hiệu điện ảnh tỉ đô này. Nam diễn viên 56 tuổi không tiếc lời khen ngợi cho cốt truyện và kịch bản của phim vì chúng rất phù hợp với phần phim gốc. Kịch bản lần này được Lana Wachowski bắt tay cùng David Mitchell và Aleksandar Hemon chấp bút. Trong phim, ngôi sao hành động tiếp tục đảm nhiệm vai chính Neo.

“Lana Wachowski đã viết nên một câu chuyện đẹp và một cốt truyện tuyệt vời khiến tôi cảm thấy bị cuốn hút. Đó là lý do duy nhất khiến tôi tham gia phim này. Thật tuyệt vời khi lại được làm việc với cô ấy. Điều này thật sự rất đặc biệt và bộ phim cũng chứa đựng những thông điệp đầy ý nghĩa mà chúng ta có thể tiếp nhận được”, Keanu Reeves tiết lộ.

Cả Keanu Reeves lẫn Carrie-Anne Moss đều dành lời khen ngợi cho kịch bản của Ma trận 4 ẢNH: GETTY

Carrie-Anne Moss cho biết cô rất bất ngờ khi The Matrix sản xuất phần 4 sau 17 năm im hơi lặng tiếng. Minh tinh người Canada dành lời khen cho phần kịch bản, nơi cô vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai Trinity. Nữ diễn viên cho biết kịch bản có chiều sâu đáng kinh ngạc, đảm bảo tất cả sự toàn vẹn và nghệ thuật mà khán giả có thể tưởng tượng. “Với tôi, đó như một món quà. Dự án lần này thực sự thú vị”, Carrie-Anne Moss hào hứng.

The Matrix là thương hiệu điện ảnh tâm huyết của hai chị em Lana và Lilly Wachowski. Họ đã tạo nên 3 phần phim Ma trận ăn khách vào cuối thập niên 1990, đầu 2000. The Matrix ra mắt phần đầu vào tháng 3.1999 sở hữu khoản doanh thu 465,3 triệu USD. Phần 2 The Matrix Reloaded trình làng vào tháng 5.2003 rồi nhanh chóng kiếm được 741,8 triệu USD. Phần 3 mang tên The Matrix Revolutions ra rạp nửa năm sau đó và bỏ túi 427,3 triệu USD. Suốt nhiều năm qua, chị em nhà Wachowski đã không hề đả động đến việc sản xuất phần mới. Tháng 8.2019, khi truyền thông đưa tin The Matrix 4 rục rịch sản xuất, người hâm mộ của Ma trận đã không khỏi sững sờ, phấn khích trước sự trở lại này.

Người hâm mộ Ma trận đang háo hức đón sự trở lại của Neo và Trinity sau bao năm chờ đợi ẢNH: WARNER BROS.