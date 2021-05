Kim Tae Hee lãi gần 150 tỉ đồng nhờ bán tòa nhà ở Seoul

Cả Kim Tae Hee và chồng - nam ca sĩ Bi Rain đều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trước khi kết hôn. Cặp sao hiện đang sở hữu một số nhà đất khác ở Hannam-dong và Cheongdam-dong của Seoul trị giá tổng cộng 40 tỉ won (828 tỉ đồng). Cũng có thông tin cho rằng tòa nhà của Rain trị giá 30 tỉ won (621 tỉ đồng) và tài sản ước tính của cặp đôi rơi vào khoảng 80 tỉ won (1.656 tỉ đồng), theo Star Today.

Từ đầu năm 2021, Bi Rain hoạt động nghệ thuật vô cùng tích cực. Anh cho ra mắt album Pieces by Rain, trong đó có ca khúc Why don't we hợp tác cùng Chungha. Tài tử xứ Hàn cũng dẫn dắt nhóm nhạc Kpop mới tên Ciipher, giới thiệu đến khán giả MV I Like You của dàn tân binh với sự góp mặt của Kim Tae Hee. Trái ngược với chồng, "báu vật nhan sắc" Hàn Quốc lại không nhận hợp đồng đóng phim mới để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho tổ ấm nhỏ. Mới đây, chuyện tình của Bi Rain - Kim Tae Hee tiếp tục gây "sốt" khi cả hai đóng chung quảng cáo và giọng ca It's Raining gọi vợ là "chị" ở hậu trường dù kết hôn hơn 4 năm.