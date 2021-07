Kyo York tung MV 'Hồi sinh', tiếp thêm động lực chống dịch Covid-19

Được biết, bài hát là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Tự Minh và MV được thực hiện trong giai đoạn dịch Covid-19 , tuy nhiên, mọi người vẫn đảm bảo được các tiêu chí, nguyên tắc an toàn. Chia sẻ về lí do anh lựa chọn ra mắt ca khúc Hồi sinh thay vì những bản nhạc tình cảm, có tính giải trí cao, nam chính phim Cây nước mắt tâm sự: "Dịch bệnh khiến cuộc sống của chúng ta bị ảnh hưởng không nhỏ. Thế nhưng thay vì có những suy nghĩ tiêu cực thì tại sao chúng ta không lan truyền thông điệp tích cực để mọi người thoải mái hơn và nêu cao tinh thần chống dịch hơn. Đó cũng là lý do khiến Kyo York quyết định trình làng ca khúc mới trong giai đoạn này". Đặc biệt, nam ca sĩ còn quyết định thể hiện cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh trong dự án lần này.