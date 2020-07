Lady Gaga, Ariana Grande dẫn đầu đề cử MTV Video Music Awards

Tháng 5.2020, Lady Gaga và Ariana gây sốt toàn cầu khi tung ra “siêu phẩm” Rain On Me lần đầu kết hợp cùng nhau. Không chỉ đạt No.1 Hot 100 của Billboard, Rain On Me còn đứng đầu bảng xếp hạng Doanh thu ca khúc kỹ thuật số với 72.000 lượt tải về trong tuần kết thúc ngày 28.5. Rain On Me cũng có lượng stream “khủng” là 31,4 triệu lượt tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 31.5 và lôi kéo 11,1 triệu lượt nghe đài trong tuần kết thúc ngày 31.5. MV ca khúc lấy bối cảnh đường phố giữa trời mưa, hai nữ ca sĩ thể hiện giọng hát nội lực, đối đầu vũ đạo bắt mắt. Ca khúc kết hợp chất nhạc retro bắt tai, giai điệu sôi động, truyền tải năng lượng tích cực cho người nghe. Với danh sách thành tích “khủng” này, việc Rain On Me mang về cho bộ đôi này 9 đề cử tại VMA là điều có thể dễ dàng đoán được.