Lần đầu tiên Cát Tường không thể mai mối vì chàng trai từ chối mẹ đơn thân

Mỹ Trinh cho biết cô từng tổ chức đám cưới, có con nhưng không đăng ký kết hôn. Cô tâm sự cả hai tiến tới hôn nhân do mai mối vì đã có tuổi, gia đình nhà chồng cứ hứa hẹn nhưng mãi vẫn không cho đi làm giấy hôn thú. “Từ lúc đám cưới cho tới khi bé sinh ra vẫn chưa làm. Thời điểm đó em cũng thông cảm cho người ta nhiều quá. Em về làm dâu 3 tháng thì đã có rạn nứt, sau đó em về nhà mẹ ở. Cách sống của nhà đó và em không hợp nhau. Đến khi em sinh con, gia đình nhà nội cũng không tha thiết và lấy đủ chứng cứ, lý do để chối bỏ trách nhiệm là cha. Thậm chí, người đó còn không nhận con, khi nhờ đến sự can thiệp của y học thì họ lại chuẩn bị giấy tờ để nói rằng mình không có năng lực để nuôi con, cấp dưỡng. Câu chuyện đã xảy ra cách đây 4 năm rồi”, Mỹ Trinh nghẹn ngào.