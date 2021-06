'Lật mặt 5' của Lý Hải 'tấn công' 22 điểm chiếu tại Mỹ

Bên cạnh đó, những rạp tại các bang Phoenix, Arizona, Illionis, Massachusetts, Philadelphia, New Jersey, Washington... đã được chiếu trước một tuần (từ ngày 25.6) sẽ được tiếp tục mở rộng các suất chiếu. Có thể thấy, "đứa con tinh thần" này của Lý Hải sẽ được chiếu ở 22 rạp tại Mỹ, gấp đôi số lượng rạp chiếu so với Lật mặt 4. Dù lùi lịch chiếu hai lần tại thị trường Việt Nam do tình hình dịch bệnh phức tạp, bộ phim của đạo diễn Lý Hải vẫn đạt doanh thu trăm tỉ. Theo phía nhà sản xuất, doanh thu của phần 5 tăng khoảng 50% so với Lật mặt 4: Nhà có khách, và hơn 130% so với Lật mặt 3: Ba chàng khuyết. Những thành tích này đã giúp nam đạo diễn sở hữu hai bộ phim thuộc top những phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại.