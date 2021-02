Loạt ảnh G-Dragon và Jennie tình tứ được đào lại

Được biết, năm 2012, Jennie đảm nhận vai nữ chính trong MV That XX, thuộc album One of the kind của G-Dragon. Lúc bấy giờ, cô chỉ mới 16 tuổi và vẫn đang là thực tập sinh công ty quản lý YG Entertainment

ẢNH: CẮT TỪ CLIP