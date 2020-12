Loạt phim Giáng sinh dành cho mọi lứa tuổi

The Christmas Chronicle

ẢNH: NETFLIX

The Christmas Chronicle là lựa chọn hoàn hảo để thay thế những tựa phim Giáng sinh cũ mà bạn đã quá quen thuộc. Cuối tháng 11 vừa qua, Netflix đã ra mắt phần 2 của bộ phim để tiếp nối thành công từ phần 1 phát hành năm 2018. Ông già Noel do Kurt Russel hóa thân hoàn toàn không phải ông lão hiền hậu như nhiều người tưởng tượng, trái lại, đây là một ông cụ phong độ mê nhạc rock, thích đua xe trượt tuyết, đi săn và lập trình game . Bên cạnh Santa Claus giờ đây còn có vợ ông là bà già Noel (Goldie Hawn) - người phụ nữ đảm đang nhưng không kém phần quyền lực. Chuyện phim vẫn xoay quanh những chuyến phiêu lưu kỳ ảo của hai bạn nhỏ Kate Pierce và Jack bên cạnh ông bà già Noel, kết hợp với những bản nhạc Noel được remix lại theo phong cách EDM, hứa hẹn đem đến những tiếng cười vui nhộn cho gia đình.

Klaus

ẲNH: NETFLIX Nếu bạn đã chán những tựa phim của Disney hay Pixar, hãy thử đổi gió với Klaus (2019) - hoạt hình Giáng sinh đến từ Tây Ban Nha, dựa trên một truyền thuyết về ông già Noel khác hẳn những gì chúng ta thường biết. Với bối cảnh thế kỷ 19, bộ phim xoay quanh tình bạn kỳ lạ giữa một viên bưu tá ích kỷ và một thợ làm đồ chơi sống ẩn dật. Cùng nhau, họ lan tỏa không khí Giáng sinh đến một thị trấn đảo quanh năm lạnh lẽo và u ám.

Phát hành trên Netflix nhưng điều đó không thể ngăn cản Klaus nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và chinh phục hàng loạt giải thưởng quan trọng. Bộ phim này cũng được đề cử Oscar lần thứ 92 ở hạng mục Phim hoạt hình hay nhất.

A Christmas Carol

ẢNH: DISNEY

Dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Charles Dickens, A Christmas Carol có rất nhiều phiên bản chuyển thể, nhưng bản hoạt hình 3D phát hành năm 2009 của Disney vẫn đủ sức để lại dấu ấn riêng trong lòng người xem. Bộ phim do Robert Zemeckis viết kịch bản kiêm đạo diễn, bên cạnh dàn diễn viên tên tuổi như Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth. Đặc biệt phim sử dụng kỹ thuật Performance Capture chụp lại các động tác diễn xuất của diễn viên thật sao cho hình ảnh trông sống động và chân thật nhất có thể.

Chuyện phim bắt đầu khi lão già keo kiệt, bủn xỉn Ebenezer Scrooge bị ba bóng ma quá khứ, hiện tại và tương lai đánh thức vào đêm Giáng sinh. Bóng ma lần lượt nhắc lão nhớ những chuyện trong quá khứ và giúp lão chuộc tội trước khi mọi thứ trở nên quá muộn... Nội dung về sự hối cải và giác ngộ là yếu tố khiến A Christmas Carol phù hợp với khán giả lớn tuổi hơn cả. Bộ phim còn bị dán nhãn PG vì có nhiều hình ảnh rùng rợn không phù hợp với trẻ em.

Elf

ẢNH: NEW LINE CINEMA

Màn trình diễn đậm chất hài hước nhưng vẫn duyên dáng của Will Ferrell trong Elf đủ khả năng chinh phục khán giả ở mọi độ tuổi. Phim kể về đứa trẻ mồ côi Buddy được gia đình chú lùn nhặt về nuôi dưỡng. Khi lớn lên, Buddy luôn cảm thấy lạc lõng vì thân hình to lớn của mình so với bạn bè đồng trang lứa, các thành viên trong gia đình cũng như cư dân vùng Bắc cực. Biết được sự thật về thân thế, Buddy quyết định đến thành phố New York tìm về bố mẹ ruột. Elf luôn nằm trong danh sách phim Giáng sinh kinh điển do các trang Forbes, The Guardian, The Hollywood Reporter... bình chọn.

How the Grinch Stole Christmas

ẢNH: UNIVERSAL PICTURES

Nếu người xem đã yêu thích phim The Mask với Jim Carrey thủ diễn và muốn tìm kiếm phim có nhân vật cá tính tương tự cho ngày Noel thì How the Grinch Stole Christmas hoàn toàn phù hợp với bạn. How the Grinch Stole Christmas được chuyển thể từ truyện thiếu nhi cùng tên của Dr. Seuss, kể về một sinh vật xanh lá có tên Grinch vốn ghét Giáng sinh và năm nào cũng tìm cách trả thù cư dân trong làng Whoville vào ngày lễ này. Rồi sự xuất hiện của cô bé Cindy Lou đã khiến Grinch thay đổi, qua đó dần hé lộ lý do tại sao Grinch ác cảm với Giáng sinh như vậy. Diễn xuất của Jim Carrey trong vai Grinch được tán thưởng nhưng nội dung phim gây nhiều chia rẽ trong giới phê bình vì tính cách nhân vật có phần hằn học, dữ dội, khác với những nguyên mẫu trong phim Giáng sinh thông thường.

The Nightmare Before Christmas

ẢNH: DISNEY

The Nightmare Before Christmas do Tim Burton sản xuất là một món ăn tinh thần lạ miệng trong mùa lễ hội, bởi lẽ bộ phim đã kết hợp khéo léo không khí Noel tươi vui nhộn nhịp và màu sắc Halloween u ám rùng rợn. Chuyện phim xoay quanh kế hoạch bắt cóc ông già Noel của nhân vật Jack Skellington và đồng bọn nhằm đưa Giáng sinh về với thị trấn Halloween ảm đạm, đầy những sinh vật như thây ma, yêu tinh, phù thủy…

Hơn một thập niên đã trôi qua nhưng The Night Before Christmas vẫn thường xuyên dẫn đầu trong danh sách những phim hoạt hình Giáng sinh hay nhất trên Rotten Tomatoes. Bộ phim luôn được các nhà phê bình lẫn công chúng khen ngợi hết lời nhờ phần kịch bản táo bạo, mới lạ, nhạc phim hấp dẫn và thiết kế nhân vật độc đáo.

Miracle on 34th Street

ẢNH: 20TH CENTURY FOX

Miracle on 34th Street có 2 phiên bản để khán giả lựa chọn: bản đen trắng năm 1947 và bản làm lại (remake) năm 1994. Cả hai đều luôn nằm trong danh sách những phim Giáng sinh được yêu thích nhất và đều có sự góp mặt của những diễn viên đoạt giải Oscar lần lượt là Edmund Gwenn và Richard Attenborough. Tâm điểm bộ phim là nhân vật Kris Kingle - một cụ già luôn khẳng định mình là Santa Claus. Ngày nọ, cụ được công ty đồ chơi Macy thuê làm ông già Noel tạm thời cho ngày lễ Giáng sinh. Nhiệm vụ của Kris là gợi ý cho trẻ em những món đồ chơi của Macy để bố mẹ chúng mua, nhưng Kris không làm vậy mà lại chỉ cho lũ trẻ những cửa hàng bán đồ chơi chúng muốn. Bên dưới những tình tiết giàu tính nhân văn, Miracle on 34th street là hồi chuông cảnh tỉnh về vấn nạn thương mại hóa lễ Noel và khẳng định giá trị đồng tiền không phải là tất cả.

Home Alone

ẢNH: 20TH CENTURY FOX

Home Alone là siêu phẩm hài kinh điển luôn được "gọi tên" vào mùa Giáng sinh và không khi nào lỗi thời. Bộ phim kể về cậu bé Kevin (Macaulay Culkin) cãi nhau với mẹ nên phải ở nhà một mình trong khi gia đình đi nghỉ Noel. Lợi dụng thời cơ, hai tên trộm tranh thủ đột nhập vào nhà Kevin để chôm sạch đồ đạc. Nhưng bằng trí tuệ và mưu mẹo, Kevin đã lên kế hoạch đặt bẫy và dạy bọn trộm một bài học nhớ đời. Thành công của Home Alone đã mở đầu cho hàng loạt phần tiếp theo, đồng thời biến Macaulay Culkin trở thành diễn viên nhí thành công nhất thập niên 1990.