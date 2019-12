Phim Giáng sinh tưng bừng ra rạp

Câu chuyện tình hài hước - lãng mạn của một cô gái xinh đẹp nhưng buồn chán với cuộc đời bế tắc và một chàng trai có trái tim ấm áp giữa tuyết trắng London, sẽ làm những người đang yêu và chưa yêu phải thổn thức. Phim còn đem lại cảm giác dễ chịu khi tràn ngập những bản nhạc bất hủ khác của danh ca George Michael. Trong phim, người xem được thưởng thức Last Christmas dưới nhiều phiên bản khác nhau, từ bản gốc cho tới hòa tấu và cả qua giọng hát ngọt ngào của nữ diễn viên Emilia Clarke.

Ngoài ra, dịp lễ hội cuối năm, các rạp Việt Nam đã dành chiếu nhiều phim hoạt hình hấp dẫn để phục vụ các bé thiếu nhi đi xem cùng gia đình. Hài đỏ và 7 chú lùn (Red Shoes And The Seven Dwarfs) khởi chiếu ngày 27.12, là phim biến tấu câu chuyện cổ tích Bạch Tuyết, kể về 7 chàng hoàng tử bị phù phép, hóa thành các chú lùn da xanh, phải có tình yêu chân thành từ cô gái mang giày đỏ mới được hóa giải lời nguyền... Bên cạnh đó còn có các phim hoạt hình khác như: Spies in Disguise ( Điệp viên ẩn danh), My Tyrano: Together Forever (Khủng long ăn chay), Clara (Clara và khu rừng kỳ bí)...