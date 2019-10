Những bộ phim hoạt hình hay nhất năm 2019 không chỉ dành cho trẻ em

Tiếp nối phần 1, The secret life of pets 2 đưa khán giả đến cuộc phiêu lưu mạo hiểm với những chú thú cưng phi thường

Đẳng cấp thú cưng phần 2 là một trong những phim hoạt hình được đánh giá cao trong năm nay. Câu chuyện bí mật về bầy thú cưng sau khi chủ nhân rời nhà nhanh chóng trở thành đề tài thu hút nhiều fan nhí. Tuy nhiên, người lớn cũng bị cuốn vào nhịp phim đầy phiêu lưu và vui nhộn của loạt phim này. Trở lại trong năm nay, The secret life of pets 2 tập hợp chuỗi hành trình phiêu lưu đầy khôi hài của các cô cậu cún cưng quen mặt trong phần trước. Đáng chú ý, câu chuyện lần này nhuốm màu hiểm nguy với phi vụ giải cứu hổ trắng của các thú cưng với loạt cuộc hỗn chiến với tên chủ rạp xiếc gian ác.

How to Train Your Dragon (tựa Việt: Bí kíp luyện rồng ) được xem là một trong những chuỗi hoạt hình ăn khách nhất lịch sử. Với tham vọng thống trị thị trường hoạt hình, series tiếp tục tiếp cận khán giả bằng loạt kỹ xảo ấn tượng, những tình tiết nhân văn pha lẫn kịch tính. Trong phần thứ ba và cuối cùng này của bộ truyện, Hiccup và Toothless đến thăm một thế giới kỳ diệu và bí mật, nơi những con rồng có thể sống trong hòa bình ngoài sự can thiệp của loài người. Hành trình tiếp tục theo chân những chi tiết đầy tính khám phá và giữ nguyên thế mạnh vốn có về mặt kỹ xảo hình ảnh làm nên thương hiệu của dòng phim này.