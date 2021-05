Loạt sao thay đổi cân nặng ngoạn mục vì vai diễn

Chris Hemsworth vất vả giảm cân cho vai diễn Owen Chase trong In the Heart of the Sea (2015). Trong phim, đoàn thủy thủ của Owen Chase trong lúc săn bắt cá voi đã chạm trán với một con cá nhà táng bạch tạng khổng lồ. Tai nạn khiến họ phải lênh đênh trên biển khơi 90 ngày trước khi tìm lên được bờ. Sau khi In the Heart of the Sea đóng máy, Chris Hemsworth phải vội vã tăng cân để vào vai thần Thor trong phim của Marvel

Ảnh: Marvel/Instagram NV