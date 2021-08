Lý do khiến Angelina Jolie nhận nuôi con trai Maddox từ Campuchia

Maddox - con trai cả của gia đình Jolie-Pitt, vừa đón tuổi 20 vào ngày 5.8 vừa qua và câu chuyện nhận nuôi chàng sinh viên nổi tiếng này lại lần nữa được nhắc đến. Trên Daily Mail mới đây, Sarath Mounh đã chia sẻ về hành trình Angelina Jolie nhận nuôi cậu bé mồ côi Campuchia hồi năm 2002. Theo lời kể của người này, nữ diễn viên 7X đã muốn nhận nuôi một đứa trẻ tại Campuchia khi cô quay phim Tomb Raider tại đây vào năm 2000 và phải lòng mảnh đất này.

Sarath Mounh kể rằng nữ diễn viên đã dành rất nhiều tâm huyết để tìm kiếm một đứa trẻ nhận nuôi, cô muốn trở thành mẹ, hơn hết là trở thành mẹ của một đứa trẻ đang rất cần sự chăm sóc. Giữa hàng trăm đứa trẻ bất hạnh, Maddox chinh phục trái tim của Angelina Jolie và khiến cô quyết định gắn bó với cậu bé đặc biệt này.

Sarath Mounh, người đã giúp Angelina Jolie nhận nuôi Maddox ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DAILY MAIL

Ông Sarath nhớ về ấn tượng đầu tiên với Maddox: “Đó là một đứa trẻ sáng dạ, sắc sảo, đáng yêu, hay cười với mọi người xung quanh hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác. Tôi luôn nhớ khuôn mặt hay cười của cậu bé”. “Theo những gì tôi biết được từ Angelina, khi cô đến thăm trại trẻ mồ côi và nhìn thấy Maddox, cậu bé đã mỉm cười với cô ấy thay vì khóc như hầu hết những đứa trẻ khác. Cậu bé nở nụ cười với Angelina, điều đó đã chạm vào trái tim của cô ấy và đó là lý do tại sao cô ấy chọn Maddox”, người này nói thêm.

Tuy nhiên, hành trình Angelina Jolie nhận Maddox làm con nuôi không hề đơn giản. Ông Sarath Mounh kể minh tinh phim Lara Croft: Tomb Raider gặp nhiều khó khăn trong việc nhận con nuôi bởi cô là người nước ngoài. Thời điểm đó, chính phủ Campuchia vô cùng khắt khe với việc cho phép nhận con nuôi ở phạm vi quốc tế vì lo sợ tình trạng buôn bán trẻ em.

Minh tinh sinh năm 1975 phải trải qua nhiều thủ tục pháp lý phức tạp mới có thể nhận nuôi Maddox ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DAILY MAIL

Chính Sarath Mounh đã giúp minh tinh người Mỹ có thể nhận nuôi Maddox dễ dàng hơn. Người đàn ông Campuchia này đã nhận nuôi cậu bé sinh năm 2001. Maddox được thêm vào hồ sơ gia đình Sarath với tư cách là người con thứ ba của ông. Sau đó, người này đã ký vào văn bản để minh tinh Hollywood nhận nuôi Maddox từ mình. Việc có 1 người cha Campuchia đã giúp cắt bớt phần lớn những thủ tục pháp lý phiền hà mà Angelina Jolie phải đối mặt trong quá trình nhận con nuôi. Sarath Mounh bày tỏ ông không hối hận giúp đỡ nữ diễn viên quyền lực trong hành trình khó khăn ấy.

Sarath Mounh và Angelina Jolie về sau trở thành bạn bè khi tổ chức phi lợi nhuận của Sarath làm việc với Quỹ Maddox Jolie Pitt về các vấn đề bảo tồn. Gia đình Angelina Jolie đã có dịp thăm Campuchia nhân buổi ra mắt bộ phim First They Killed My Father của cô hồi 2017. Minh tinh quyền lực khi ấy chia sẻ: “Tôi đã có mối liên hệ với đất nước này trong 17 năm và tôi cảm thấy đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Các con của tôi có quan hệ thân thiết với nhiều đứa trẻ ở đây, nhiều đứa trong đó là bạn thân của chúng. Maddox rất vui khi được trở lại đất nước của mình”.

Maddox được người dân quê nhà xem là đứa trẻ vô cùng may mắn khi trở thành con trai cả của "Ông bà Smith" ẢNH: SHUTTERSTOCK

Sarath Mounh bộc bạch: “Người dân Campuchia chúng tôi tự hào và hạnh phúc vì Maddox lớn lên trong cuộc sống đẳng cấp như vậy. Nhiều người ở đất nước chúng tôi không có cơ hội đó. Chúng tôi muốn cậu ấy quay lại và hiểu văn hóa của mình hơn”. Ông cũng cho biết Angelina cũng đã lên kế hoạch để con trai cả về lại quê hương để giúp đỡ cho đồng bào, tìm hiểu di sản, văn hóa và cội nguồn của mình. “Maddox là một cậu bé may mắn so với nhiều đứa trẻ ở Campuchia. Sẽ thật tốt nếu cậu ấy quay lại và giúp đỡ cộng đồng”, ông Sarath nói.

Gần đây, việc Maddox được nhận làm con nuôi trở thành đề tài gây chú ý khi nhà làm phim trẻ Elizabeth Jacobs đang thực hiện một bộ phim tài liệu khám phá sự thật về việc nhận con nuôi tại Campuchia vào những năm 1990, 2000 với tựa đề The stolen children (tạm dịch: Những đứa trẻ bị đánh cắp). Vị này muốn làm rõ thực trạng các gia đình nghèo ở Campuchia bị lừa bán con hay có con bị bắt cóc để làm con nuôi. Bản thân Sarath Mounh cũng không chắc liệu Maddox phải trẻ mồ côi hay không: “Mọi người hỏi tôi liệu có phải bố mẹ của Maddox vẫn còn sống hay không nhưng tôi không có manh mối gì”.

Maddox nay đã trưởng thành, trở thành chỗ dựa tinh thần của mẹ sau đổ vỡ hôn nhân ẢNH: SHUTTERSTOCK