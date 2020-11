Lý Hải mặc áo bà ba, lội bùn hát rap cùng Mạc Văn Khoa

Ca sĩ Lý Hải khiến fan thích thú khi bất ngờ công bố MV nhạc phim điện ảnh Lật mặt: 48h. Với nhan đề Rap say do Gold K viết, ca khúc là sự kết hợp độc đáo của ông xã Minh Hà với diễn viên Mạc Văn Khoa. Ca từ bài hát nói về cuộc sống bình dị của mảnh đất và những con người chất phác, đôn hậu của miền Tây. Những hình ảnh đặc trưng của miền sông nước như: đồng ruộng thẳng cánh cò bay, chợ nổi Cái Răng... đều được hiện lên sinh động.

Lý Hải cho biết anh có rất nhiều kỷ niệm hài hước khi thực hiện MV này. Cụ thể, trong bài hát có một phân đoạn nhảy trên cánh đồng, yêu cầu dàn nghệ sĩ cùng xắn quần, lội bùn, thể hiện vũ đạo sôi động. Chưa dừng lại ở đó, các thành viên còn phải diễn tả nét mặt vui tươi, hài hước để mang lại không khí rộn ràng cho MV. "Tôi từng biểu diễn mà còn thấy đuối trong khi Mạc Văn Khoa chưa nhảy bao giờ nên càng cảm thấy khó khăn hơn. Nhìn Khoa tập, tôi thấy thương luôn. Tập đã khó nhưng khi tập thì tập trên sàn còn khi quay thì chúng tôi phải nhảy dưới sình, sình tới đầu gối nên khi nhảy sình quấn vào chân cứ muốn té", Lý Hải dí dỏm kể lại.

Đặc biệt, Rap say gây chú ý khi truyền tải thông điệp “nếu say có người đưa về”. Theo tiết lộ của nhà sản xuất, phía này muốn mượn hình ảnh chân chất, phóng khoáng của người miền Tây, lồng ghép thông tin, kêu gọi mọi người giữ ý thức an toàn khi lái xe.

Lý Hải xắn quần lội bùn khoe vũ đạo khiến fan thích thú Ảnh: NSCC

Nói về màn kết hợp với Mạc Văn Khoa, Lý Hải cho biết, anh và nam diễn viên đóng chung trong phim Lật mặt: 48h với bối cảnh chính là miền Tây sông nước nên rất ăn ý. Dù Mạc Văn Khoa không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng Lý Hải nhận ra nam diễn viên sở hữu chất giọng đặc trưng và khả năng nói chuyện rất lưu loát nên khi rap sẽ không bị lẫn với bất kỳ ai. Đặc biệt hơn, Mạc Văn Khoa là người có thể truyền tải được chất mộc mạc, hồn cốt của bài hát. Lý Hải nhận xét Mạc Văn Khoa đọc rap rất dí dỏm với cách nhả chữ rất riêng, không theo bất kỳ quy tắc nào của rap. Vì vậy, khán giả chắc chắn sẽ bị cuốn hút ngay khi nghe.

Chia sẻ lý do cho ra mắt MV quá sớm so với lịch chiếu của phim, đạo diễn kiêm nhà sản xuất của Lật mặt: 48h cho biết: "Thực ra tôi đã rất ngán ngẩm với vụ kiện liên quan đến chuyện bản quyền nhạc phim của Lật mặt phần trước. Tôi cũng không muốn ra bất kỳ ca khúc nhạc phim nào vì rất bất bình khi đã mua và sử dụng ca khúc theo đúng quy định pháp luật mà vẫn bị kiện. Những bài hát định đặt hàng rơi vào thời điểm bị kiện, chúng tôi đều hủy hết. Chỉ riêng ca khúc này vẫn được ra đời vì nó vô cùng đặc biệt".

Mạc Văn Khoa hài hước trong MV nhạc phim của Lý Hải Ảnh: NSCC

Anh nói thêm: "Đầu tháng 10 năm 2019, chúng tôi tổ chức casting để chọn diễn viên cho Lật mặt: 48h thì Gold K đã đến casting diễn xuất và thể hiện tài lẻ là đọc rap. Mặc dù không không hợp vai nhưng Gold K rap rất ấn tượng. Ngay sau buổi casting chúng tôi đã liên hệ để đặt ca khúc rap này và bạn đã hoàn thành ngay trong tháng 10. Sau đó, chúng tôi mời nhạc sĩ Bim (người đã hợp tác với chúng tôi 3 phần Lật mặt) sản xuất âm nhạc cho bài hát này của Gold K để tạo ra ca khúc Rap say hôm nay. Tôi muốn ra mắt ca khúc trước khi bộ phim chiếu ba tháng để có ai vào nhận bà con thì nhận giùm và tôi sẽ không bỏ vào phim nữa".