MC Cát Tường gặp tai nạn đổ máu khi đang ghi hình

Trên trang cá nhân, Cát Tường gây chú ý khi đăng tải hình ảnh bị rách một đường khá sâu và dài ngay chân mày. Kèm với đó, cô viết: "Chút tai nạn đã ập đến dưới cái nắng chang chang, xây xẩm mặt mày. Tưởng sưng nhẹ thôi ai dè may sống 3 mũi tại hiện trường không thuốc tê. Ta thật là vĩ đại, không la một tiếng. Mình đau mà làm cả ê-kíp nhốn nháo thấy thương ghê. Thương tật vĩnh viễn 1%, rồi sao mai đi quay?".

Dòng trạng thái của MC Hẹn ăn trưa lập tức thu hút sự quan tâm của bạn bè và người hâm mộ. Nhiều đồng nghiệp như MC Nguyên Khang, Lê Phương, Ốc Thanh Vân, Trung Dũng... bày tỏ sự lo lắng cho nữ nghệ sĩ và khuyên cô nên đến bệnh viện kiểm tra lại vết thương. Diễn viên Lê Phương bình luận: "Trời ơi sao dữ vậy chị? Em nghĩ chị cứ quay tiếp nếu sức khoẻ cho phép, vết thương tuy có nhưng lại thêm đẹp tinh thần lao động và tấm lòng của chị với chương trình ý nghĩa dành cho bà con mình. Mọi người hiểu và thương chị, không ai chê trách gì đâu". "Bị ngã hay cái gì va vô trán may mấy mũi luôn vậy? Giữ sức khỏe nha Cát Tường", nghệ sĩ Thúy Nga bày tỏ. Trong khi đó, diễn viên Trung Dũng, Quý Bình nhắn nhủ: "Vết thương không nhẹ đâu, về Sài Gòn đi khám lại nha em".

Liên hệ với Cát Tường, cô cho biết mình đang quay chương trình Đường đua mùa lúa thì gặp "tai nạn nghề nghiệp". Cô bị nắp sành vỡ ra và văng trúng vào mặt. Nữ diễn viên chia sẻ lúc đó vẫn chưa quay xong, cô được chườm đá tại chỗ cho cầm máu, dán băng keo cá nhân và nén đau để quay đoạn chào kết chương trình. Cát Tường còn hài hước nói rằng: "Tôi lì lắm, vết thương nhiêu đây không ăn nhằm gì".

"Lúc đó mọi người trong đoàn cứ vây quanh, ai cũng hỏi han làm tôi cũng thấy ái ngại vì bị có chút xíu mà ai cũng lo cho mình. Lúc đó tôi phải trấn an mọi người để quay tiếp, xong xuôi hết rồi mới thấy đau. Tôi được y tá chỗ trạm y tế gần đó đến sát trùng và may sống tại chỗ. Giờ tôi đang trên đường về Sài Gòn để bác sĩ đến thăm khám lại vết thương và chích ngừa uốn ván. Tôi cũng đang mong nhanh về đến nhà để mở ra xem lại coi nó bị sao. Tôi chỉ sợ nhiễm trùng thôi chứ may 3 mũi vậy không sao hết. Sẹo chút xíu vậy cũng chẳng xấu đi miếng nào, tôi chỉ sợ nhiễm trùng với mấy ngày quay không biết trang điểm thế nào để che chỗ đó thôi", cô nói.