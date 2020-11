MC Lại Văn Sâm nhăn mặt khi bị nghệ sĩ Mạc Can 'bắt bẻ'

Sau một thời gian chờ đợi, khán giả sẽ được gặp lại các nghệ sĩ cũng như những mảng kí ức tươi đẹp thông qua chương trình Ký ức vui vẻ mùa 3 sẽ lên sóng vào ngày 22.11 trên kênh VTV3. Hai khách mời đặc biệt được ê-kíp chương trình hé lộ là nghệ sĩ Mạc Can và rapper đình đám một thời Young Uno.

Sự xuất hiện của nghệ sĩ Mạc Can khiến dàn nghệ sĩ và khán giả trường quay không khỏi phấn khích vì ông là tuổi thơ của nhiều thế hệ. Nghệ sĩ Mạc Can được biết đến là một nghệ sĩ đa tài khi cùng lúc tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật như đóng phim, ảo thuật và viết văn. Ngoài vai diễn bác Ba Phi trong phim Đất phương Nam, ông còn ghi dấu qua các vai phụ trong Người đẹp Tây Đô, Ván bài lật ngửa, Áo lụa Hà Đông và loạt chuyện cổ tích Việt Nam. Hình ảnh một ông lão hiền lành, hài hước chuyên kể chuyện tiếu lâm là một dấu ấn đậm sâu trong lòng khán giả.

Mặc dù tuổi cao và đi lại khó khăn nhưng nghệ sĩ Mạc Can vẫn nhiệt tình nhận lời mời tham gia chương trình. Xuất hiện trên sân khấu với một tinh thần vui vẻ, khi được MC Lại Văn Sâm hỏi thăm về tình trạng sức khỏe , nam nghệ sĩ hóm hỉnh cho biết: "Lúc nào tôi cũng tập tạ hết". Đồng thời, ông còn cho biết bản thân vẫn sáng tác văn học và tác phẩm mới nhất là cuốn Say nắng. Mạc Can cũng không quên chọc ghẹo nam MC: "Mình đang nhìn vòng vòng thì thấy cô nào ngộ ngộ là mình say nắng. Có gặp mới say được, chứ nhìn ông nãy giờ tôi đâu có say nắng". Câu nói của nam diễn viên phim Đất phương Nam khiến dàn nghệ sĩ cười nghiêng ngả.

NSND Hồng Vân thích thú khi MC Lại Văn Sâm bị nghệ sĩ Mạc Can "cà khịa" Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Mạc Can còn cho biết ông không bao giờ cảm thấy đau khổ vì là người nghệ sĩ, ông luôn muốn mang đến niềm vui cho khán giả. Tuy nhiên, khi nhà báo Lại Văn Sâm nhận định: "Đó là những lời mà nghệ sĩ Mạc Can mang đến trong chương trình. Hãy yêu cuộc đời này đi, không có lí do gì chúng ta chán ghét nó cả. Đúng không, thưa anh?". Đáp lại câu hỏi của nam MC, Mạc Can bất ngờ lên tiếng "bắt bẻ": "Cũng có lí do chứ, khi nào trong túi không có tiền là bi quan lắm". Sự tinh nghịch của nam diễn viên khiến dàn nghệ sĩ và MC "đứng hình".