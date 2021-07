MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên tiết lộ về mối quan hệ với chồng cũ sau ly hôn

Nguyễn Cao Kỳ Duyên vừa thực hiện một đoạn clip chia sẻ với khán giả về những bài học mà bản thân rút ra được sau đổ vỡ hôn nhân. Nữ MC hải ngoại tâm sự mặc dù “đường ai nấy đi” song cô may mắn khi có cơ hội để làm bạn với chồng cũ. Cô tâm sự khi hai người trở lại gặp nhau thì đều thấy rằng: “Sao người kia bây giờ dễ thương vậy, biết điều vậy. Tại sao hồi trước mình lại không ở với nhau được. Tại sao lúc trước mình lại gây lộn nhiều đến mức phải ly dị".

Theo lời Kỳ Duyên, ở hiện tại, khi cô và chồng cũ gặp gỡ thì vẫn có thể nói chuyện và dành cho nhau sự trân trọng chứ không còn tranh cãi, ghen tuông như trước. Nói về lý do, cô chia sẻ: “Tại vì bây giờ chúng tôi không là của nhau, không có quyền sở hữu người kia. Tiền bạc không chung đụng với nhau, nhà cửa không ở chung với nhau. Có nghĩa là người kia được tự do để là chính mình". MC hải ngoại kể trong đời sống vợ chồng sẽ thường xảy ra những mâu thuẫn từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn khiến bản thân không khỏi bực mình. Cô chiêm nghiệm: “Bây giờ tôi khám phá ra lý do mình bực là vì mình nghĩ mình có quyền như vậy. Mình nghĩ người kia phải có bổn phận mang lại sự hạnh phúc cho mình, nhưng nó rất khó".