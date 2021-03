MC nổi tiếng bị dọa giết sau khi công khai chỉ trích Meghan Markle

Cái tên Piers Morgan gây chú ý sau khi ông tuyên bố ngay trên sóng truyền hình rằng mình không tin bất kỳ câu chuyện nào được nàng dâu hoàng gia Anh tiết lộ trong cuộc phỏng vấn “bom tấn” với Oprah Winfrey. Nhà báo, MC 55 tuổi sau đó đã rời chương trình Good Morning Britain vì những phát ngôn liên quan đến vấn đề này. Cựu giám khảo America's Got Talent thừa nhận ông rất hối tiếc khi không còn đồng hành với chương trình tuy nhiên sẵn lòng đi đến quyết định đó sau khi biết được rằng bản thân không có lựa chọn nào khác là phải công khai xin lỗi Meghan về những gì đã nói. “Tôi sẽ không xin lỗi chỉ vì đã không tin Meghan Markle , bởi vì sự thật là tôi không tin cô ta… Trong một xã hội tự do, dân chủ, tôi được phép không đặt niềm tin vào ai đó và nói rằng tôi không tin họ. Đó chắc chắn là bản chất của tự do ngôn luận”, Piers Morgan thẳng thắn bày tỏ. Vị này cũng nhấn mạnh nếu ông nói rằng mình tin những gì Meghan nói tức là đang lừa dối khán giả.