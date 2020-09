Mẹ già 88 tuổi bị con gái bạo hành đã qua đời: Căm phẫn và ghê tởm

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người con gái có hành vi bạo hành mẹ già 88 tuổi ở Long An. Trong clip, người này liên tục chửi bới, xưng hô mày tao với bà cụ. Thậm chí, cô còn lấy chổi đánh liên tiếp và đổ rác lên đầu bà cụ. Chiều 7.9, đại diện Công an tỉnh Long An xác nhận có sự việc, đồng thời cho biết người mẹ bị con gái bạo hành đã mất cách đây khoảng một tuần. Trong khi đó, phía UBND huyện Cần Đước (Long An) cho biết đã chỉ đạo công an huyện điều tra, xác minh. Nếu có đủ dấu hiệu hành vi hành hạ người khác thì sẽ xử thật nghiêm khắc đúng quy định pháp luật.

Video gây phẫn nộ: Con gái đánh đập, đổ rác lên đầu mẹ già 88 tuổi

Hiện tại, đoạn clip đang được chia sẻ rộng rãi và gây bức xúc trong cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi phẫn nộ trước hành vi đánh đập mẹ già của người con gái, đồng thời mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Liên quan đến vụ việc này, nhiều sao Việt cũng lên tiếng trên trang cá nhân. Lý Nhã Kỳ cho biết lẽ ra cô sẽ không đăng tải dòng trạng thái này vì muốn cụ bà được yên nghỉ. Song diễn viên Gió nghịch mùa vẫn quyết định chia sẻ vì muốn lên án việc bạo hành người già và trẻ em. Cô chia sẻ: “Con mong sau nhiều vụ việc đã xảy ra tương tự như cụ, thì chính quyền ở các địa phương sẽ quản lý chặt chẽ hơn về người già và trẻ em. Mong người dân như chúng ta khi phát hiện có những hoàn cảnh bị ngược đãi thì nhanh chóng báo về cho chính quyền nơi đó. Mong sẽ không còn chứng kiến nhiều hoàn cảnh đau thương của những cụ già khác cũng bị bạo hành như thế nữa”. Đồng thời, nữ diễn viên mong chính quyền xử lý cứng rắn người vi phạm và lên án hành động bạo hành.

Vũ Mạnh Cường khẳng định người con bất hiếu phải bị trừng trị thích đáng Ảnh: FBNV

Vũ Mạnh Cường cho biết bản thân anh sốc khi xem hình ảnh này. Nam MC gọi những hành động đó là của “cầm thú" và bày tỏ quan điểm: “Là con người với nhau, nếu là người ăn nhờ ở đậu còn không thể đối xử vô nhân đạo vậy, huống hồ đây là mẹ ruột mình. Thật căm phẫn và ghê tởm. Mùa Vu Lan vẫn đang tỏa ngát hương hiếu hạnh. Trong đạo làm người thì chữ hiếu phải đứng đầu. Trong cuộc sống , có biết bao người con đã phải ân hận cả đời chỉ vì những phút "vô tâm" với bậc sinh thành. Còn ở đây, kẻ vô nhân tính này đã bạo hành, đánh đập, xúc phạm nhân phẩm chính mẹ ruột của mình. Thương cho bà cụ, đến tuổi gần đất xa trời vẫn chịu hành hạ đau đớn cả thể xác tinh thần như vậy. Với những hành động đánh ghê tởm đó, đứa con bất hiếu mất tính người kia nhất định phải bị trừng trị thích đáng”.

Minh Luân tâm sự anh thấy xót xa khi chứng kiến cảnh này. Theo nam diễn viên, việc người già yếu ăn uống chậm chạp là chuyện thường song người con gái lại đối xử với mẹ ruột như vậy khiến anh đau lòng. "Hãy nhớ lúc ta còn bé, ăn uống thì vương vãi, cha mẹ vẫn ân cần chăm sóc ta, vậy cớ sao cha mẹ có tuổi lại hành xử bất hiếu như vậy? Coi clip mà xót lòng, cụ già nằm một chỗ vậy rồi cần chăm sóc và thương yêu hơn. Sau này người con đó rồi cũng già đi, cũng ốm yếu, chậm chạp như thế… khi nhớ lại cách hành xử của mình đối với cha mẹ già sẽ hiểu cảm giác này. Vì bất kỳ một lý do gì thì cũng không thể chấp nhận một người con đối xử với cha mẹ như thế. Hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ, là những người có công nuôi dưỡng mình như trường hợp này cần được xử lý hình sự", anh thẳng thắn.

Minh Luân cho biết bản thân anh không khỏi xót xa khi xem clip Ảnh: FBNV

Đồng tình với quan điểm này, Ngọc Lan tâm sự: “Tôi thấy chuyện này xảy ra rất thường xuyên trong xã hội nhưng do ngày xưa không có mạng xã hội , không có điện thoại quay lại nên chúng ta không được biết nhiều thôi chứ nó luôn xảy ra. Mỗi lần nhìn thấy những clip mang tính sát thương trên thể xác con người là mình đã bức xúc rồi chứ đừng nói đây là con cái hành hạ cha mẹ. Tôi nghĩ hành động này phải bị xã hội lên án, đặc biệt pháp luật phải xử lý mạnh tay. Cha mẹ là người sinh thành ra mình, nếu đã không báo hiếu, không lo cho cha mẹ thì thôi, cớ làm sao lại làm như vậy. Bản thân tôi kịch liệt phản đối chuyện này, đây là hành vi suy đồi về đạo đức và cần bị lên án”.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên phim Luật trời chia sẻ cô cũng hay khuyên mọi người nên giữ lại một chút tiền cho mình để phòng thân khi về già. Ngọc Lan cho biết cô đang dạy cho con trai tính tự lập, đến năm 18 tuổi sẽ để con “tự bơi” ngoài cuộc sống. Lúc đó cô sẽ tận hưởng cuộc sống tuổi già của mình. Theo nữ diễn viên, khi về già, cô cũng mong con trai không cần phải nuôi mình. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng bày tỏ vì mỗi người là mỗi hoàn cảnh khác nhau nên cô không dám áp đặt suy nghĩ của mình.