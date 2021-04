Meghan Markle bị chỉ trích vì không cùng chồng về Anh chịu tang ông nội

Hôm 9.4 (giờ địa phương), Hoàng thân Philip - phu quân của Nữ hoàng Elizabeth, qua đời. Tang lễ của ông dự kiến được tổ chức vào ngày 17.4 tới tại khuôn viên của lâu đài Windsor (Anh) theo nghi thức hoàng gia và hạn chế số lượng người đưa tang. Việc Hoàng tử Harry và vợ là Meghan Markle có về Anh chịu tang ông nội hay không được công chúng quan tâm. Nguyên nhân là bởi cặp đôi đã rời hoàng gia vào năm ngoái và hiện đang sống tại California (Mỹ) đồng thời vừa có cuộc phỏng vấn khiến hoàng gia Anh náo động hồi tháng 3 vừa qua.

Theo Fox News, Hoàng tử Harry sẽ về Anh chịu tang Hoàng thân Philip, đây là cũng là cuộc đoàn tụ hiếm hoi của anh với gia đình sau thời gian căng thẳng. Trong khi đó, Meghan Markle được xác nhận không dự tang lễ của ông nội chồng. Trang Mirror tiết lộ cựu diễn viên Mỹ đã thực hiện mọi nỗ lực để trở về Anh chịu tang nhưng bác sĩ của cô lại không đồng tình với điều đó. Nguyên nhân là bởi người đẹp đang mang thai và không thể thực hiện chuyến bay kéo dài nhiều giờ từ Los Angeles về Anh. Meghan từng sảy thai vào năm ngoái nên đang rất chú ý đến sức khỏe trong lần mang bầu này.

Meghan Markle không trở lại Anh dự tang lễ mà để Hoàng tử Harry về một mình, điều này khiến cô nhận nhiều chỉ trích ẢNH: SHUTTERSTOCK

Sự vắng mặt của nữ công tước xứ Sussex gây nên nhiều lời bàn tán trong công chúng, nhất là khi mối quan hệ giữa cô với hoàng gia Anh khá căng thẳng. Mục bình luận của các trang báo đưa tin về vấn đề này, đặc biệt là trang Daily Mail, thu hút hàng ngàn ý kiến bàn tán quanh việc Meghan Markle không về Anh chịu tang ông nội chồng. Phần lớn độc giả lên tiếng chỉ trích quyết định của cựu ngôi sao Hollywood , cho rằng cô ích kỷ, quá vô trách nhiệm với nhà chồng, không làm tròn bổn phận của một nàng dâu hoàng gia. “Như thường lệ, Meghan Markle luôn chỉ hành động vì bản thân mình, không hề tôn trọng gia đình chồng”, một độc giả bày tỏ bên dưới bài viết của Daily Mail.

Nhiều ý kiến chỉ trích khác cũng được dân mạng để lại ở mục bình luận: “Cô ta hành động như thể cô ta là người duy nhất đã mang thai”, “Cô ta không có sự tôn trọng dành cho bất cứ ai, tình yêu duy nhất của cô ta là dành cho chính mình”, “Tôi coi thường quyết định này và nếu cô ta thực sự có mối quan hệ tốt với nữ hoàng như cô ta từng kể thì ít nhất nên có mặt chứ”, “Hẳn đây là một lời nói dối như bao lời nói dối khác mà cô ta từng thốt ra trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey”, “Phụ nữ mang thai vẫn có thể đi máy bay bình thường trừ một số trường hợp cần sự tham khảo từ bác sĩ, cô ta như đang đùa vậy. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì cô ta không đến Anh, đó sẽ là một sự xúc phạm đối với nữ hoàng”…

Ảnh chụp Meghan tại một khách sạn ở New York (Mỹ) khi cô bay từ Anh sang để tổ chức tiệc baby showers hồi 2019 ẢNH: REUTERS

Đặc biệt, lý do Meghan Markle không thể về Anh do đang mang thai khiến nhiều người thấy vô lý, khó chịu. Nguyên nhân là bởi trong lần mang thai con trai Archie hồi 2019, cô từng “vác” bụng bầu vượt mặt từ Anh bay sang New York (Mỹ) để tổ chức tiệc baby shower (còn gọi là tiệc tắm em bé tại một số nước phương Tây, mừng em bé sắp chào đời) cùng một số người bạn thân thiết. Chuyến đi chơi của Meghan Markle khi ấy được tiết lộ có chi phí hơn 500.000 USD (khoảng 11 tỉ đồng).

Nhiều dân mạng mỉa mai vợ Hoàng tử Harry: “Lạ ghê, ngày trước sang Mỹ làm tiệc baby shower với hội bạn thì được nhưng giờ bay về Anh dự đám tang thì không”, “Thật buồn cười làm sao khi cô ta có thể bay đến New York làm tiệc tắm em bé kinh khủng, lãng phí đó nhưng giờ bay về dự tang lễ của ông nội chồng lại viện cớ. Người phụ nữ tầm thường”, “Meghan đã mang thai được khoảng 7 tháng khi bay đến New York làm tiệc baby shower mà giờ bác sĩ lại khuyên cô ấy không nên đi máy bay. Chắc là Hoàng thân Philip không quan trọng bằng”, “Không thể đến dự đám tang nhưng đã có thể tham dự một buổi tiệc tắm em bé ở New York khi mang thai Archie! Thật là đạo đức giả!”, “Meghan không bay về Anh được vì cô ấy đang mang thai, hài hước là điều đó đã không ngăn cản cô ta đi đến baby shower ở New York. Điều này cho thấy cô ta không có sự tôn trọng dành cho chồng mình hay bất kỳ người nào trong gia đình anh ta thôi”...

Sau tất cả những ồn ào đã qua, Meghan Markle không còn được chào đón ở Anh ẢNH: REUTERS

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, nhiều người cũng bày tỏ sự vui mừng vì Meghan Markle không có mặt trong tang lễ của ông nội chồng. “Dù gì thì đám tang cũng chỉ dành cho những thành viên thân thiết trong gia đình”, một độc giả đầy hàm ý. Hàng loạt bình luận cũng hoan nghênh sự vắng mặt của Meghan: “Rất nhiều người dân Anh sẽ nghĩ giống tôi, rằng Meghan không nên bay về chịu tang làm gì, vì chúng tôi không muốn thấy cô ta ở đó”, “Thật vui khi cô ta không có mặt ở đó, cô ta không được chào đón, kể cả bây giờ hay mãi về sau”, “Tốt, dù gì cô ta cũng không thuộc về nơi này. Meghan không có sự tôn trọng với hoàng gia cũng như người dân Anh. Sẽ chẳng ai nhớ tới cô ta…”, “Chúng tôi không bao giờ muốn gặp lại người phụ nữ đó. Cô ta sẽ không bao giờ được chào đón ở đây. Thực hiện một cuộc phỏng vấn trên truyền hình quốc tế và than vãn bản thân đã bị nhà chồng đối xử ra sao trong khi Hoàng thân Philip đang sống những ngày cuối đời. Nữ hoàng hẳn đã biết rằng ông ấy sắp ra đi... ai lại làm điều đó với những người già hơn 90 tuổi cơ chứ? nhưng cô ta đã làm vậy. Tôi sẽ ném một quả trứng vào khuôn mặt tự mãn của cô ta nếu tôi gặp lại cô ta ở đất nước của mình. Người phụ nữ kinh khủng”…

Hoàng thân Philip và Hoàng tử Harry vốn có mối quan hệ rất thân thiết. Theo Daily Mail, có thông tin rằng ông đã vô cùng thất vọng khi cháu nội quyết định rời hoàng gia để bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ ẢNH: GETTY

Trước đó, hồi đầu tháng 3, Meghan Markle cùng chồng đã đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều khi thực hiện cuộc phỏng vấn với “bà trùm truyền thông Mỹ” Oprah Winfrey . Tại đây, cựu diễn viên Mỹ đã công khai nhiều vấn đề mà bản thân từng gặp phải khi làm dâu hoàng gia, khiến cung điện nước Anh một phen chao đảo. Cuộc phỏng vấn được phát sóng khi Hoàng thân Philip đang nằm viện.