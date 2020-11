Meghan Markle tiết lộ bị sảy thai

Mới đây tờ The New York Times đã đăng tải một bài viết của Meghan Markle có tiêu đề "The Losses We Share" (Những nỗi đau chúng ta cùng chia sẻ), tiết lộ bí mật gây sốc mà Nữ công tước xứ Sussex giữ kín suốt nhiều tháng qua. Cô cho biết mình phải chịu đựng mất mát khi bị sảy thai đứa con thứ 2 vào tháng 7.2020 và đây là lần đầu tiên Markle lên tiếng về điều này.