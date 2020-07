Hoàng tử Harry - Meghan Markle kiện paparazzi vì tìm đủ cách săn ảnh con trai

Thời gian qua vợ chồng hoàng tử nước Anh đã quá quen thuộc với cảnh các ống kính tele, nhiều phương tiện bay không người lái, máy bay trực thăng hướng về ngôi nhà của họ. Sau thời gian chịu đựng, nhà Sussex quyết định đưa tất cả những kẻ đeo bám ẩn danh này vào đơn khiếu nại gửi lên tòa án Los Angeles (Mỹ) vào hôm 23.7. Thay mặt vợ chồng Meghan Markle , luật sư Michael J. Kump cho biết việc nộp đơn bắt nguồn từ lúc bộ đôi hoàng gia Anh phát hiện một bức ảnh của Archie được cung cấp cho truyền thông. Đáng nói, bức ảnh được chụp khi cậu bé đang ở nhà.

“Mỗi cá nhân, thành viên trong gia đình ở California được pháp luật bảo vệ quyền riêng tư trong ngôi nhà của họ. Không có các phương tiện bay không người lái, máy bay trực thăng hay ống kính tele nào có thể tước đi quyền đó”, luật sư Michael J. Kump nói với Fox News trong một tuyên bố hôm 23.7. Mục đích của đơn kiện để đảm bảo quyền riêng tư của con trai nhà Sussex, nhất là trong bối cảnh các tay săn ảnh ngày càng có hành động táo tợn đồng thời giúp phát hiện, ngăn chặn những kẻ kiếm lợi từ hoạt động phi pháp này.

Như bao bậc cha mẹ khác, Meghan Markle và người chồng vương giả quyết định làm mọi cách để bảo vệ con trai khỏi sự săn đuổi của cánh săn ảnh ẢNH: GETTY

Hoàng tử Harry và cựu diễn viên Hollywood đã quyết định rời hoàng gia Anh vào đầu năm 2020 và chuyển đến Bắc Mỹ, hướng tới sự tự do, cuộc sống yên ả, độc lập. Thế nhưng, tại vùng đất mới, cuộc sống của họ vẫn nằm trong tầm ngắm của cánh săn ảnh cũng như truyền thông quốc tế. Họ đã có 6 tuần sống yên bình ở Canada trước khi một tờ báo của Anh công khai địa chỉ của bộ đôi và cánh săn ảnh ồ ạt xuất hiện. Điều này khiến cả hai quyết định chuyến đến Los Angeles (Mỹ), và rồi, sự săn đuổi ấy vẫn tiếp diễn…

Theo hồ sơ đệ lên tòa án, gia đình của Meghan Markle đã phải xây dựng hàng rào lưới kiên cố để che khuất tầm nhìn của các tay săn ảnh đang chĩa ống kính tele từ một sườn núi cách khu nhà của họ khoảng vài trăm mét. “Một số tay săn ảnh và các phương tiện truyền thông đã dùng các máy bay không người lái ở độ cao khoảng 20 feet (hơn 6m) so với ngôi nhà, thường là 3 lần/ngày, để có được những bức ảnh của cặp vợ chồng nổi tiếng và đứa con trai nhỏ của họ ở nhà riêng”, Michael J. Kump cho hay.

Luật sư này tiếp tục: “Những người khác thậm chí đã bay trực thăng tiến về phía sân sau của ngôi nhà, sớm nhất là lúc 5 giờ 30 sáng, muộn nhất là 19 giờ tối, làm phiền đến hàng xóm và con trai của bộ đôi từ ngày này sang ngày khác. Thậm chí, có người còn tự ý khoét lỗ trên hàng rào an ninh để có thể nhìn vào bên trong”. Đại diện nhà Sussex khẳng định các bức ảnh không phải là một kiểu tin tức mà là một sự quấy rối, trục lợi trắng trợn từ một đứa trẻ.

Cuộc sống của cặp đôi hoàng gia Anh luôn bị cánh săn ảnh cũng như truyền thông quốc tế nhòm ngó, điều này khiến họ phải đối mặt với nhiều nỗi lo ẢNH: AFP

Theo The Hollywood Reporter, vợ chồng nhà Sussex không biết ai đã chụp ảnh cũng như danh tính của những người đang cố bán chúng. Vì vậy, cặp đôi đang kiện những kẻ chưa xác định được danh tính với hi vọng biết họ là ai đồng thời thông báo cho những người mua tiềm năng rằng các bức ảnh này được chụp bất hợp pháp. Vợ chồng hoàng tử nước Anh yêu cầu các tấm hình chụp lén Archie phải được giao nộp lập tức đồng thời hi vọng cơ quan chức năng có biện pháp xử lý phù hợp và đòi bồi thường thiệt hại.