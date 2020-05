Hoàng tử Harry hay Meghan Markle là người đưa ra quyết định rời hoàng gia Anh?

Hoàng tử Harry và vợ là diễn viên Meghan Markle chuẩn bị phát hành cuốn sách Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family tập trung vào quá trình họ quyết định xa rời hoàng gia cũng như tiết lộ những bí mật thú vị liên quan đến cuộc sống của cặp đôi ở cung điện nước Anh. Theo nguồn tin của tờ The Sun, hoàng tử Harry đã nổi giận với thuật ngữ Megxit (chỉ sự kiện vợ chồng nhà Sussex quyết định rời hoàng gia) bởi chúng khiến người khác hiểu lầm rằng Meghan Markle là người đứng đằng sau quyết định gây chấn động này.

Nguồn tin từ nhà xuất bản cuốn sách cho hay: “Thực tế là Harry đã quyết định rời đi. Cuốn sách sẽ làm rõ điều đó và giải thích lý do tại sao chúng lại phải xảy ra”. Người này nói thêm: “Hoàng tử muốn đi theo con đường mà họ đã làm và đã xem xét quyết định này trong hơn một năm. Meghan luôn ủng hộ quyết định của Harry nhưng đã hơn một lần cô hỏi chồng có chắc chắn với lựa chọn của mình không. Cô ấy luôn nói rằng cô ấy sẽ ủng hộ ông xã trong bất cứ việc gì anh làm”.

Hoàng tử nước Anh tức giận vì vợ bị hiểu lầm trong quyết định rời cung điện ẢNH: SHUTTERSTOCK

Những ngày sau thông báo sẽ rời bỏ cuộc sống nơi cung điện, hoàng tử nước Anh đã tức giận khi mọi người nghĩ vợ anh là người đứng sau mọi chuyện. Harry phát biểu tại một sự kiện từ thiện: “Khi Meghan và tôi kết hôn, chúng tôi đã rất phấn khích, tràn đầy hi vọng và sẵn sàng ở lại phục vụ. Vì những lý do đó, tôi thực sự buồn khi mọi chuyện lại thành ra thế này. Quyết định mà tôi đã làm vì vợ và bản thân mình không phải là quyết định dễ dàng và được đưa ra một cách chóng vánh. Đó là kết quả của nhiều tháng bàn bạc, nhiều năm đầy thử thách. Tôi biết rằng không phải lúc nào bản thân cũng đúng, nhưng khi nhìn nhận vấn đề này, thực sự không có lựa chọn nào khác”.

Cũng theo The Sun, trái ngược với thông tin trên truyền thông, cuốn sách xuất bản vào ngày 11.8 tới sẽ không khai thác mối quan hệ nhiều bất đồng giữa Meghan và cha cô, ông Thomas Markle. Đúng như tên gọi, cuốn sách tập trung vào hành trình tìm kiếm tự do của cặp vợ chồng xứ Sussex. Theo các nhà xuất bản, Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family sẽ xua tan nhiều tin đồn, quan niệm sai lầm đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bộ đôi quyền lực, nổi tiếng này.

Vợ chồng Harry - Meghan đang có cuộc sống bình thường tại Los Angeles (Mỹ) ẢNH: MEGA