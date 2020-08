'Miêu nữ' Halle Berry diện bikini nóng bỏng gợi nhớ thời đóng 'James Bond'

Bình luận dưới bài đăng Instagram mới của Halle Berry, nhiều fan không khỏi trầm trồ, xao xuyến khi nhớ lại hình ảnh của nàng Bond girl khi xưa. So sánh hình ảnh hiện tại với thời đóng James Bond, nhiều khán giả suýt xoa khi Halle Berry gần như không lộ dấu vết thời gian sau 18 năm. Nữ diễn viên được khen ngợi vẫn trẻ trung, bốc lửa như thời trẻ và cho rằng với ngoại hình hiện tại, cô vẫn có thể vào vai Bond girl lần nữa ở tuổi U.60.

Halle Berry đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi đóng Die Another Day chứ không chỉ là cảnh phô diễn hình thể nóng bỏng như trên. Trò chuyện trong chương trình The Tonight Show With Jimmy Fallon hồi tháng 4 vừa qua, chủ nhân tượng vàng Oscar cho biết cô từng được tài tử Pierce Brosnan cứu sống trên phim trường khi cả hai đang có cảnh thân mật cùng nhau. “Tôi đã cố tỏ ra quyết rũ nhất có thể để mê hoặc anh ấy bằng một quả vả trong miệng mình và cuối cùng tôi lại bị nghẹn vì quả vả đấy. Anh ấy sau đó đã lập tức đứng dậy và thực hiện biện pháp Heimlich (một phương pháp sơ cứu giúp đẩy dị vật ra khỏi khí quản) để cứu tôi”, miêu nữ nóng bỏng của Hollywood nhớ lại giây phút suýt chết nghẹn. “Cảnh tượng ấy trông chẳng quyến rũ chút nào”, Halle Berry xấu hổ đồng thời cảm thấy may mắn và biết ơn khi được bạn diễn sơ cứu kịp thời.