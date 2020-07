Earl Cameron sinh năm 1917, ông là diễn viên kỳ cựu đồng thời được xem là một trong số những ngôi sao điện ảnh da màu đầu tiên của nước Anh. Nam diễn viên bắt đầu đóng phim từ Thế chiến thứ hai và có hơn nửa thế kỷ gắn bó với sự nghiệp diễn xuất. Các tác phẩm nổi bật của Earl Cameron phải kể đến Pool of London (1951) - bộ phim đầu tiên của Anh mô tả các mối quan hệ liên quan đến vấn đề sắc tộc, Thunderball (1965) thuộc loạt phim James Bond, Doctor Who, The Prisoner, The Andromeda Breakthrough… và The Queen, The Interpreter, Inception... là những bộ phim mới nhất có sự tham gia của ngôi sao trăm tuổi.