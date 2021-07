Minh tinh ‘Trân Châu cảng’ đoàn tụ với con gái sau 2 năm xa cách vì Covid-19

Chỉ vài giờ trước khi đoàn tụ với con gái, Kate Beckinsale đã xuất hiện trong chương trình Live with Kelly and Ryan để quảng bá cho phim mới có tựa đề Jolt. Cô bộc bạch rằng mình và Lily đã không gặp suốt 2 năm và đây là khoảng thời gian hai mẹ con xa nhau lâu nhất kể từ khi cô con gái cưng chào đời. Trong mùa dịch Covid-19 , cả nữ diễn viên Thế giới ngầm và ái nữ đều phải thực hiện giãn cách xã hội ở hai thành phố khác nhau. Khi tình hình dịch ổn hơn một chút, họ lại tất bật trở lại công việc. Minh tinh 48 tuổi phải đến Canada quay phim mới còn cô con gái ở New York và không thể đi thăm mẹ do dịch bệnh leo thang.