Minh Tú: ‘Tôi có kết quả âm tính với Covid-19 trước khi về Việt Nam’

Tháng 3, Á quân Asia’s Next Top Model 2018 có chuyến công tác ngắn khoảng 4 ngày tại Bali, Idonesia. Tuy nhiên vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên người đẹp bị kẹt tại Bali đến hơn 4 tháng mới được về bằng một trong những chuyến bay hỗ trợ do chính phủ Việt Nam thực hiện. Ngày 29.7, sau nhiều lần chờ đợi thì người đẹp cũng đã về được đến quê hương. Ngay sau khi về đến sân bay Cần Thơ, cô được di chuyển thẳng đến nơi cách ly theo quy định để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng.