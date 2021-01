MV đầu tiên của 'công chúa' tập đoàn Huawei bị chê

Ca khúc Backfire của Diêu An Na có nhịp điệu sôi động với điệp khúc khá bắt tai. Tuy nhiên, theo nhiều dân mạng, ngoài đoạn điệp khúc thì toàn bộ phần còn lại của bài hát đều rất khó nghe và khó “ngấm”. Đặc biệt, ca từ của Backfire bị chỉ trích là vô nghĩa. Một số lời bài hát khiến dân mạng chán ngán như: “Em vừa làm bộ móng xong, dễ thương và xinh xắn lắm”, “Em là công chúa, đừng biến em thành đàn ông chứ”…

Bên cạnh đó, MV Backfire còn khiến người xem “mệt mỏi” vì tông màu tối và ánh sáng lộn xộn. MV cũng được quay dạng “đóng hộp”, phông nền lặp đi lặp lại suốt hơn 3 phút của MV. Các góc quay trong MV còn khiến Diêu An Na lộ nhiều “góc chết” kém sắc.

Ngoài ra, vũ đạo và giọng ca của Diêu An Na cũng là chủ đề được bàn luận sôi nổi. Trong MV, cô lộ rõ nhiều khuyết điểm về nhảy nhót dù học múa ba lê nhiều năm trời. Người đẹp thực hiện các động tác mạnh mẽ trong Backfire không hề dứt khoát mà lại rất thiếu sức sống và kém thu hút. Chất giọng của cô trong bài hát cũng hứng chịu “gạch đá” thậm tệ.

Backfire là ca khúc đầu tay của Diêu An Na. Chính cô cũng tự biết mình vẫn còn thiếu sót và sẵn sàng chấp nhận những lời phê bình hay cổ vũ từ khán giả. Đồng thời, mỹ nhân 9X cũng hứa sẽ tiếp tục cố gắng để cho ra đời các sản phẩm tốt hơn. Trong khi đó, dân mạng hi vọng Diêu An Na không chỉ chịu chi để đầu tư sản phẩm mà còn nên dùng tiền để “trang bị” cho bản thân các kỹ năng ca hát, nhảy múa lẫn vẻ ngoài để có thể hoạt động tại showbiz. Hiện có nhiều nguồn tin ái nữ nhà Huawei sẽ đi thi show tuyển chọn và tham gia đóng phim. Cô vẫn chưa phản hồi trước thông tin này.