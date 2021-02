Mỹ nam 'Call Me By Your Name' hóa thân thành Người kéo

Ngày 8.2, Timothée Chalamet, nam diễn viên điển trai được khán giả biết đến thông qua các bộ phim như Call Me By Your Name (2017), Lady Bird (2017), trở thành tâm điểm của sự chú ý khi anh hóa thân thành Người kéo hệt như nhân vật Edward Scissorhands của Johnny Depp trong bộ phim cùng tên năm 1990. Dù đây chỉ là đoạn quảng cáo cho ô tô của hãng Cadillac tại sự kiện Super Bowl LV mới đây nhưng người hâm mộ rất thích thú với tạo hình này của mỹ nam sinh năm 1995.

Tờ Rolling Stones đặt ra giả thuyết nhân vật Edgar Scissorhands do Timothée Chalamet đảm nhận là con trai của Edward Scissorhands và vợ - Kim Boggs. Minh tinh Winona Ryder - người thủ vai Kim Boggs trong tác phẩm gốc cũng xuất hiện trong đoạn quảng cáo của Cadillac. Chỉ sau thời gian ngắn, từ khóa "Timothée Chalamet" và "Edgar Scissorhands" leo lên top tìm kiếm mạng xã hội Twitter của Mỹ. Ngôi sao Call Me By Your Name cũng đã có cuộc phỏng vấn ngắn với tờ Vogue về sự kiện này: "Edward Scissorhands là bộ phim tôi yêu thích và cơ hội bước vào thế giới đó là một giấc mơ trở thành hiện thực. Tôi cũng là fan của đạo diễn Tim Burton từ khi còn bé".