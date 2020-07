Vợ chồng tài tử ‘Call me by your name’ ly hôn sau 10 năm chung sống

Trong thông báo mới nhất được đăng trên trang cá nhân, Armie Hammer khiến người hâm mộ bất ngờ với thông báo ly hôn. Đáng nói, hôn nhân của vợ chồng tài tử Call me by your name tan rã không lâu sau khi họ vừa kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

“13 năm là những người bạn tốt của nhau rồi thành tâm giao, bạn đời và sau đó là cha mẹ, đó quả là hành trình đáng kinh ngạc. Thế nhưng, sau tất cả, chúng tôi quyết định sẽ bước sang trang tiếp theo của cuộc đời mà không có nhau. Con cái và các mối quan hệ của cả hai với tư cách là cha mẹ và bạn bè tốt vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, nam diễn viên sinh năm 1986 bộc bạch. Bên cạnh đó, ngôi sao 34 tuổi mong muốn mọi người tôn trọng quyền riêng tư của gia đình họ. Elizabeth Chambers cũng chia sẻ hình ảnh và dòng trạng thái tương tự bạn đời cho thấy cuộc chia tay của cặp sao diễn ra trong sự đồng thuận.

Tổ ấm hạnh phúc của cặp sao trước khi đổ vỡ hôn nhân ẢNH: INSTAGRAM NV

Tin tức về cuộc ly hôn của Armie Hammer và Elizabeth Chambers khiến công chúng không khỏi bất ngờ bởi hồi cuối tháng 5.2020, người đẹp U.40 vẫn đăng ảnh tình cảm của cặp đôi đính kèm dòng trạng thái ngọt ngào nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới của họ. Nhân dịp Ngày của Cha vào tháng 6 vừa qua, bà mẹ hai con đã đăng tải loạt khoảnh khắc hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ và dành những lời có cánh khi nhắc đến bạn đời. Chia sẻ với tạp chí People, một nguồn tin cho biết bộ đôi nổi tiếng vẫn dành nhiều tình cảm cho nhau và luôn gắn bó như một gia đình . “Trọng tâm hiện tại của họ là con cái và đảm bảo cuộc sống không có quá nhiều xáo trộn”, người này nói thêm.

Armie Hammer sinh năm 1986, vẻ ngoài điển trai, nam tính cùng lối diễn xuất ổn định đã giúp nam diễn viên được yêu mến qua nhiều tác phẩm như: Billy: The Early Years, The Social Network, J. Edgar, The Lone Ranger… Đặc biệt, tài tử 34 tuổi ghi dấu ấn với vai Oliver trong tác phẩm Call me by your name từng gây tiếng vang hồi 2017.

Armie Hammer kết hôn với ngôi sao truyền hình Elizabeth Chambers vào tháng 5.2010 và có hai nhóc tì kháu khỉnh: Harper (5 tuổi) và Ford (3 tuổi). Hôn nhân của bộ đôi từng khiến bao người ngưỡng mộ vì ngập tràn sự lãng mạn, yêu thương. Không chỉ dành những lời có cánh mỗi khi nhắc đến đối phương, cả hai còn thường xuyên đăng tải nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp bên hai con nhỏ lên trang cá nhân.