Chia tay con gái Johnny Depp, mỹ nam ‘Call Me by Your Name’ hẹn hò tình mới

Hôm 24.6, Daily Mail đăng tải loạt ảnh thân thiết giữa mỹ nam Timothée Chalamet và nữ diễn viên Eiza Gonzalez trong kỳ nghỉ thân mật của cặp sao ở Cabo San Lucas (Mexico) hồi đầu tuần qua. Những khoảnh khắc tình tứ của nam diễn viên phim Call Me by Your Name với sao nữ 30 tuổi càng khẳng định mối quan hệ giữa anh và con gái Johnny Depp đã đi đến hồi kết. Bạn gái mới của nghệ sĩ sinh năm 1995 diện bikini bé xíu khoe thân hình nảy lửa, cô cười nói vui vẻ và dành những cử chỉ thân mật với Timothée Chalamet. Trong khi đó, nam diễn viên 25 tuổi liên tục hướng những ánh mắt âu yếm về phía bạn gái, vuốt tóc, nắm tay và hôn cô say đắm.

Sao nam 25 tuổi tìm thấy niềm vui bên tình mới hơn 5 tuổi ẢNH: BACKGRID

Cặp sao liên tục có những cử chỉ âu yếm, thân mật trong suốt kỳ nghỉ ẢNH: BACKGRID

Bạn gái mới của Timothée Chalamet không phải là gương mặt quá xa lạ với công chúng. Eiza Gonzalez là nữ diễn viên xinh đẹp, nóng bỏng đến từ Mexico. Người đẹp sinh năm 1990 từng xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như: From Dusk till Dawn: The Series, Baby Driver, Fast & Furious: Hobbs & Shaw , Bloodshot… Mỹ nhân 30 tuổi từng có thời gian hẹn hò với nhiều sao nam như: Cristiano Ronaldo, Liam Hemsworth , Luke Bracey, Josh Duhamel… Nhan sắc hút hồn, gợi cảm của Eiza Gonzalez ẢNH: INSTAGRAM NV Loạt ảnh du lịch tình tứ của Timothée Chalamet và Eiza Gonzalez xuất hiện khoảng 2 tháng sau khi nam diễn viên sinh năm 1995 ám chỉ không còn ở bên Lily-Rose Depp - con gái tài tử Johnny Depp. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue (Anh) hồi cuối tháng 4, nam diễn viên xác nhận hiện anh là người độc thân. Trước đó, Timothée Chalamet và ái nữ nhà tài tử Cướp biển vùng Caribbean đã gặp nhau trên phim trường The King của Netflix. Tin đồn cặp sao 9X hẹn hò bắt đầu nổ ra vào cuối năm 2018 khi cả hai đi dạo thân thiết ở New York (Mỹ). Tháng 9.2019, họ cùng sải bước trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice. Ít ngày sau màn công khai xuất hiện bên nhau, Timothée Chalamet và Lily-Rose Depp chính thức xác nhận mối quan hệ. Lần cuối cùng bộ đôi đình đám này được nhìn thấy xuất hiện bên nhau là vào tháng 10.2019. Hiện chưa rõ thời điểm đôi trẻ chia tay. Timothée Chalamet và Lily-Rose Depp từng là cặp đôi 9X rất được yêu thích tại Hollywood ẢNH: GETTY

Timothée Chalamet sinh năm 1995, nam diễn viên được biết đến với các bộ phim: Hot Summer Nights, Lady Bird, Beautiful Boy, Little Women… Đặc biệt, mỹ nam 25 tuổi nổi tiếng hơn cả với tác phẩm Call Me by Your Name (2017). Vai diễn Elio Perlman trong phim đã giúp Timothée Chalamet đem về đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 90, lúc này, anh mới 22 tuổi.