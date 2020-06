Nhìn lại khoảnh khắc ý nghĩa của sao quốc tế nhân ‘Ngày của Cha’

Mặc dù Jeremy Bieber luôn bị chỉ trích là người cha vô trách nhiệm và có ảnh hưởng tiêu cực đến suy nghĩ, lối sống của con trai Justin Bieber nhưng bản thân nam ca sĩ đình đám chưa bao giờ than phiền về điều đó. Với giọng ca What do you mean, ông vẫn là một bố tuyệt vời. “Hoàng tử nhạc Pop” thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh và những chia sẻ xúc động về bố. Nam ca sĩ người Canada từng bày tỏ nhân dịp Ngày của Cha: “Con yêu bố hơn tất thảy lời nói và sẽ làm mọi thứ vì bố”. Trong cuộc phỏng vấn với GQ năm 2016, chính Justin Bieber thừa nhận: “Tôi gần gũi với bố hơn mẹ"

