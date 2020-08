Mỹ nhân ‘50 sắc thái’ diện bikini khoe dáng nóng bỏng trong kỳ nghỉ bên tình mới

Được biết, giọng ca Anh quốc đang trải qua chuyến du lịch hậu giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. Nữ ca sĩ 30 tuổi cùng nhóm bạn và người yêu mới là đạo diễn Romain Gavras quyết định chọn Ibiza (Tây Ban Nha) xả hơi sau khi xứ sở bò tót mở cửa đón khách du lịch trở lại. Trên trang cá nhân, chủ nhân hit Let You Love Me chăm chỉ đăng tải những hình ảnh nóng bỏng, táo bạo mà cô chụp suốt kỳ nghỉ. Trong loạt ảnh được cánh paparazzi ghi lại cách đây ít ngày, mỹ nhân 9X thậm chí không ngại bán khỏa thân trong lúc tiệc tùng với bạn bè, người yêu trên bãi biển đầy nắng.