Kiều nữ ‘50 sắc thái’ diện đầm Công Trí lên chương trình nổi tiếng của Mỹ

Giữa mùa dịch Covid-19 , cả Jimmy Kimmel lẫn Dakota Johnson đều giữ khoảng cách an toàn khi trò chuyện

Màn xuất hiện ấn tượng của Dakota Johnson nhanh chóng được Daily Mail đăng tải với những lời khen có cánh dành cho nữ diễn viên. Trang tin nước Anh cũng khen ngợi bộ cánh đặc biệt được mỹ nhân 31 tuổi trưng diện và không ngại tiết lộ nguồn gốc của chiếc váy này. Được biết, đây là mẫu đầm thuộc bộ sưu tập CONG TRI Spring Summer 2020 Đi nhặt hạt sương nghiêng mà nhà thiết kế người Việt đã giới thiệu tại New York Fashion Week năm ngoái.

Trang phục do nhà thiết kế Công Trí sáng tạo xuất hiện trên trang bìa Essence và bộ ảnh của Vogue Ấn Độ

Dakota Johnson sinh năm 1989 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật , bố mẹ cô là cặp diễn viên nổi tiếng Melanie Griffith và Don Johnson. Kiều nữ 31 tuổi được khán giả quốc tế biết đến nhiều nhất với vai diễn Anastasia Steele trong loạt phim 18+ 50 sắc thái. Bên cạnh vai diễn gắn liền với tên tuổi, ngôi sao xinh đẹp còn xuất hiện trong nhiều tác phẩm khác như: The Social Network, Beastly, 21 Jump Street, Need for Speed, Suspiria…