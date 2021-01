‘Mỹ nhân cảnh nóng’ xứ Hàn tung chiêu bắt ghen đỉnh cao

Theo dõi Cheat on Me, If You Can (Lừa em cưng tiêu rồi), khán giả hết bất ngờ trước những mánh khóe ngoại tình tinh vi của gã chồng Han Woo Sung ( Go Joon thủ vai) lại sửng sốt bởi sự thông minh, nguy hiểm của chị vợ Kang Yeo Joo ( Jo Yeo Jeong thủ vai). Trước một người bạn đời luôn tìm cách “ăn vụng”, Yeo Joo luôn giữ thái độ nghi ngờ, dè chừng. Cô hết lần này đến lần khác phải dùng đến bí kíp “bắt ghen” tài tình của mình để đối phó với sự ranh mãnh của Woo Sung.