Mỹ nhân nóng bỏng ‘Ký sinh trùng’ ma mị trong phim ngoại tình mới

Tối 2.12, tập 1 bộ phim Cheat on Me If You Can (tựa Việt: Lừa em, cưng tiêu rồi) chính thức lên sóng và ngay lập tức gây chú ý lớn. Bộ phim khởi đầu với tỷ suất người xem toàn quốc ở mức 4,1% và 5,8% (mỗi tập gồm 2 phần). Tác phẩm chính thức đứng nhất trong số các phim chiếu cùng khung giờ tối thứ 4 - 5, cạnh tranh căng thẳng với Bạn trai tôi là hồ ly (Tale of the Nine Tailed). Trong tập vừa qua, Tale of the Nine Tailed ghi nhận rating 5,224%.

Tập đầu tiên của Cheat on Me If You Can được nhận xét là diễn biến nhanh, gọn, lẹ. Phim mở màn bằng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của nữ nhà văn Kang Yeo Joo ( Jo Yeo Jeong ) và luật sư Han Woo Sung (Go Joon). Quá trình để hai con người - hai cá tính khác biệt - Kang Yeo Joo lạnh lùng và cao ngạo kết hợp với Han Woo Sung thân thiện và vui tính, hay việc Han Woo Sung lừa dối vợ cũng được thể hiện rất súc tích trong tập 1.

Jo Yeo Jeong tỏa sức hút qua nhân vật nữ nhà văn Kang Yeo Joo trong Cheat on Me If You Can ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ILGAN SPORTS

Tuy nhiên, điểm nhấn của tập mở màn Lừa em, cưng tiêu rồi chính là nữ diễn viên Jo Yeo Jeong. Cô gần như hoàn toàn trở thành Kang Yeo Joo từ thần thái đến từng cử chỉ. Trang Ilgan Sports khen ngợi minh tinh 39 tuổi đã khắc họa rõ nét tính cách độc đáo của nữ tác giả họ Kang trong phim và toát lên sức hút rất riêng ngay ở tập mở màn.

Từ đầu đến cuối tập 1 Cheat on Me If You Can, Kang Yeo Joo của Jo Yeo Jeong luôn trong thái độ hờ hững với một biểu cảm duy nhất. Dù vậy, ánh mắt và sắc thái thay đổi nhẹ nhàng trên gương mặt của cô trước mỗi tình huống là điều khiến khán giả phải “nổi da gà”. Đặc biệt, khán giả thích thú với chi tiết cặp mắt tiểu thuyết gia chuyên viết truyện trinh thám này cũng thường lóe lên sự thích thú khó cưỡng với những gì liên quan đến “từ khóa” giết người, nhưng cũng dễ dàng nhìn thấu những bí mật xảy ra xung quanh mình.

Khán giả kỳ vọng rating phim Cheat on Me If You Can tiếp tục tăng cao ẢNH: POSTER PHIM

Ilgan Sports đánh giá Jo Yeo Jeong đã đem đến một nhân vật nữ có sức hút kỳ lạ nhất trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc năm nay. Đối diện với Kang Yeo Joo, những nhân vật còn lại trong phim và cả khán giả đều không thể biết được cô thật sự đang nghĩ gì. Thái độ của Kang Yeo Joo có khi lạnh lùng lại có chút giễu cợt, khiến người xem tò mò liệu cô đã phát hiện chồng Han Woo Sung ngoại tình hay chưa.

Là trung tâm của Cheat on Me If You Can, Kang Yeo Joo qua lối diễn của Jo Yeo Jeong đã khéo léo kéo không khí phim u ám đúng lúc nhưng cũng hài hước đúng chỗ. Trong tập 1, Kang Yeo Joo giây trước đang ngọt ngào với chồng, nhưng đến phút sau đã có thể tìm thấy điều đáng ngờ từ anh. Thậm chí, ở phân đoạn cuối cùng tập 1, nữ nhà văn còn dùng dao đâm vào sau lưng ông xã với biểu cảm thỏa mãn.