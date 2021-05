Nam ca sĩ Hàn Quốc xin lỗi vì dán đầy ảnh khỏa thân phụ nữ trong phòng

Đông đảo khán giả bày tỏ bức xúc bởi rất nhiều học sinh nhỏ tuổi là fan của idol sinh năm 1994 và hành động trên có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các em. Thậm chí một số bình luận còn nhận xét sao phim Dream High là kẻ biến thái núp dưới bóng ca sĩ thần tượng. Tuy nhiên vẫn có người bênh vực Jay B, cho rằng căn phòng chính là khu vực riêng tư của thành viên GOT7 và anh hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, miễn là không vi phạm pháp luật.

Không để sự việc thêm ồn ào, chiều 14.5, H1GHR MUSIC - công ty chủ quản của Jay B đã đưa ra thông cáo báo chí chính thức, cho biết loạt ảnh xuất hiện trong đoạn livestream là tác phẩm của các nhiếp ảnh gia thời trang từng làm việc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc.

Sau đó nam ca sĩ cũng lên tiếng nhận lỗi, khẳng định rằng anh sẽ cẩn thận trong những lần phát trực tiếp sau để sự cố tương tự không lặp lại thêm lần nào nữa.

Jay B sinh năm 1994, là ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc. Anh được công chúng biết đến khi đảm nhận vai trò trưởng nhóm GOT7 với nghệ danh JB dưới trướng JYP Entertainment . Ngoài ca hát, Jay B còn lấn sân diễn xuất, tham gia những bộ phim như Dream High 2 (2011), When a Man Falls In Love (2013) và dự án hợp tác Trung - Hàn Dream Knight (2015). Ngày 10.1 vừa qua GOT7 chính thức rời công ty chủ quản khi hết hạn hợp đồng và Jay B đầu quân cho H1GHR MUSIC do Jay Park thành lập.