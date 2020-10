Nam idol Kpop say xỉn gây tai nạn giữa đêm

Trưa 27.10, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nam ca sĩ thần tượng đình đám Himchan, 30 tuổi, của nhóm nhạc B.A.P bị cảnh sát điều tra vì gây tai nạn xe hơi khi say rượu. Theo báo cáo của cảnh sát Hàn Quốc, vào khoảng 23 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 26.10, người này đã điều khiển xe ô tô va vào dải phân cách gần giao lộ Hakdong, đại lộ Dosan, quận Gangnam, Seoul. May mắn không ai bị thương và bị ảnh hưởng trong vụ việc nhưng ở thời điểm đó, cảnh sát đo được nồng độ cồn trong máu Himchan cao đến mức giấy phép lái xe của nam idol này có thể bị hủy bỏ ngay lập tức.

Theo Allkpop, cựu thành viên nhóm B.A.P đã thừa nhận hành động sai trái của mình. Được biết, cảnh sát đang lên kế hoạch điều tra về hành vi vi phạm luật giao thông của nam idol. Ngôi sao sinh năm 1990 lên tiếng xin lỗi với những lời lẽ ăn năn nhưng điều đó vẫn không đủ đối với người dân Hàn Quốc. "Tôi xin lỗi vì những tranh cãi xung quanh tai nạn ngày hôm qua. Tôi vô cùng hối hận về hành vi lái xe trong tình trạng say rượu của mình, tôi sẽ tham gia cuộc điều tra của cảnh sát một cách trung thực. Tôi cũng sẽ tự suy ngẫm về bản thân mình sau ngày hôm nay. Tôi thành thật xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ lo lắng. Lái xe trong tình trạng say xỉn là điều không bao giờ nên làm và đó là một hành vi mà bạn không thể trốn tránh trách nhiệm. Một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra sự cố tồi tệ này", anh viết. Nam ca sĩ mới phát hành đĩa đơn Reason of my life Ảnh: Instagram NV

Khi thông tin này được công bố, công chúng xứ sở kim chi đồng loạt bày tỏ sự giận dữ vì Himchan hiện vẫn trong quá trình bị xét xử về tội danh quấy rối tình dục một phụ nữ ở độ tuổi 20 tại một nhà khách ở Namyang, tỉnh Gyeonggi vào năm 2018. Vụ kiện này hiện vẫn chưa có kết quả với 2 phiên tòa đã được tổ chức vào tháng 9.2019 và tháng 6.2020, phiên điều trần mới nhất được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 18.11 sắp tới. "Đầu tiên là quấy rối tình dục rồi đến lái xe khi say rượu, anh ta coi thường luật pháp quá nhỉ?", "Himchan nên nhập ngũ chứ không phải làm loạn như thế này", "Dù anh ta có là người nổi tiếng hay không nhưng hành động đó quá sai rồi", "Không thể tin được tôi từng hâm mộ anh ta vô cùng trong quá khứ", "Hy vọng rằng Himchan sẽ rút lui khỏi giới giải trí sau sự việc này vì chẳng ai muốn nhìn thấy gương mặt đó nữa đâu", "Quá ghê tởm"... là những bình luận của cư dân mạng.

Vừa qua, nam ca sĩ đã phát hành một đĩa đơn mang tên Reason of my life như một món quà dành tặng khán giả sau một thời gian dài không hoạt động vì vụ kiện quấy rối tình dục. Himchan cũng bày tỏ mong muốn được tiếp tục hoạt động âm nhạc để đáp lại tình cảm to lớn của người hâm mộ. Dù vậy, hành động lái xe lúc say rượu của anh bị công chúng đánh giá như một dấu chấm hết cho sự nghiệp ca hát của ngôi sao 30 tuổi này.

Himchan sinh năm 1990, là một mẩu của nhóm nhạc B.A.P. Nhóm gồm 6 người, thuộc công ty quản lý TS Entertainment và từng rất được yêu thích khi “lên sàn” vào đầu năm 2012. Quãng thời gian mới ra mắt, B.A.P từng được xem là đối thủ của EXO, NU’EST… Tuy nhiên, với tỉ lệ ăn chia tiền lương 1:9 với TS Entertainment và chịu hợp đồng "nô lệ" dưới trướng công ty này, B.A.P lao đao nhiều năm trời vì đấu tranh kiện tụng. Đến tháng 2.2019, tất cả các thành viên đều kết thúc hợp đồng với TS Entertainment.