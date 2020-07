Nam nữ chính 'Mùa hè của hồ ly' phiên bản Thái được khen xứng đôi

Trên trang cá nhân, Push Puttichai và Mai Davika liên tục đăng tải teaser, poster và video hé lộ hậu trường thú vị của Mùa hè của hồ ly phiên bản Thái Lan (có tựa là You are My Heartbeat). Đặc biệt, những hình ảnh riêng của tài tử 34 tuổi sánh vai cùng người đẹp sinh năm 1992 khiến khán giả thích thú. Cả hai được khen ngợi là rất đẹp đôi và mang cảm giác “phản ứng hóa học” bùng nổ dù phim chưa chính thức phát sóng.

Trong các clip chia sẻ quá trình chụp ảnh tuyên truyền tác phẩm, Push Puttichai và Mai Davika cũng cho thấy sự “hợp rơ” khi thoải mái trò chuyện, bật mí về bộ phim. Bộ đôi tạo dáng hài hước và cười vui vẻ suốt buổi chụp hình. Nhiều dân mạng đều hi vọng You are My Heartbeat sớm chiếu. Phần lớn bình luận cũng đặt nhiều kỳ vọng vào tác phẩm.

Cặp đôi chính của phim có nhiều tương tác ăn ý trong hậu trường ẢNH: INSTAGRAM NV Nhan sắc và thần thái của Push Puttichai cùng Mai Davika khiến khán giả càng ngóng phim ẢNH: INSTAGRAM NV

Như tin đã đưa trước đó, gần 3 năm sau khi gây sốt tại Trung Quốc , Mùa hè của hồ ly chính thức được Thái Lan remake. Đảm nhận nhân vật nam nữ chính của phim là hai diễn viên hàng đầu xứ sở chùa Vàng, Push Puttichai và Mai Davika. Đây là lần đầu tiên cả hai đóng cặp trên màn ảnh.

Push Puttichai là nam thần hàng đầu Thái Lan. Tại Việt Nam, anh nổi tiếng với các bộ phim truyền hình ăn khách như Chàng hoàng tử trong mơ, Siêu sao siêu xịt, Cô vịt xấu xí, Nhẫn hoa, Bắt lấy thiên thần, Chiếc lá cuốn bay … Mùa hè của hồ ly bản Thái Lan đánh dấu lần thứ hai Push Puttichai đóng phim remake của Trung Quốc sau Sam Sam đến rồi (hay còn gọi: Bữa trưa tình yêu) kết hợp với Aom Sushar

Đoàn làm phim Mùa hè của hồ ly bản Thái Lan đã có buổi khai máy hoành tráng vào tháng 2 vừa qua ẢNH: INSTAGRAM NV Ngoài Push Puttichai và Mai Davika, phim còn quy tụ dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp đình đám Thái Lan ẢNH: INSTAGRAM NV

Tương tự Push Puttichai, Mai Davika khá có duyên với Việt Nam. Năm 2018, cô nổi tiếng sau khi tham gia MV Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP. Mỹ nhân sinh 9X gây ấn tượng với nét đẹp mang hai dòng máu Thái, Bỉ. Những năm trở lại đây, Mai Davika không nhận nhiều dự án và cũng hạn chế xuất hiện tại các sự kiện. Trong sự nghiệp diễn xuất, cô được biết đến nhiều nhất qua bộ phim điện ảnh Tình người duyên ma đình đám.

Được biết, năm 2017, web drama Mùa hè của hồ ly phát sóng và nhanh chóng thu hút đông đảo khán giả. Phim xoay quanh chuyện tình yêu của cặp đôi oan gia tổng tài tập đoàn khó tính Cố Thừa Trạch và nhà thiết kế Lê Yến Thư. Với sự xứng đôi của Push Puttichai và Mai Davika, phiên bản Thái Lan được đánh giá là có thể sẽ tiếp nối được thành công của bản gốc.