Natalie Portman khoe ảnh hiếm kỷ niệm 8 năm cưới Benjamin Millepied

Bộ đôi Natalie Portman - Benjamin Millepied cũng có dịp hợp tác lần nữa trong bộ phim Vox Lux (2018) do nữ diễn viên đóng chính. Chia sẻ với People tại thời điểm đó, bà mẹ hai con cho biết cô rất thích làm việc với ông xã. “Thật sự hạnh phúc khi nghĩ đến việc anh ấy rất hiểu tôi, biết rõ những điểm mạnh, điểm yếu của tôi trong khiêu vũ, nhảy múa. Anh ấy có thể tạo ra những vũ đạo liền mạch và nhanh chóng bởi chúng tôi có rất ít thời gian luyện tập”, nữ diễn viên giải thích. Cô cũng dành nhiều lời khen chuyên môn cho chồng và bày tỏ rằng bản thân luôn kinh ngạc, ngưỡng mộ trước những gì mà Benjamin Millepied thể hiện trên sân khấu.

Natalie Portman sinh năm 1981, cô là một trong số những minh tinh 8X nổi tiếng, tài năng nhất của màn ảnh Hollywood. Người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 12 tuổi và hiện sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ cùng nhiều đề cử, giải thưởng danh giá trong đó giành 2 giải Quả cầu vàng và 1 giải Oscar . Minh tinh 39 tuổi được biết đến với các bộ phim: Star Wars: Episode I - The Phantom Menace, Star Wars: Episode II - Attack of the Clones, Closer, Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith, V for Vendetta, Black Swan, Thor, Thor: The Dark World… Một trong những bộ phim được chờ đợi nhất của Natalie Portman là Thor: Love And Thunder dự kiến được Marvel xuất xưởng năm 2022.