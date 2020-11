Netflix bị người nhà Arthur Conan Doyle kiện vì sản xuất 'Enola Holmes'

Theo Hollywood Reporter, những người thừa kế của nhà văn Arthur Conan Doyle (Tổ chức Di sản của tác giả Arthur Conan Doyle) đã đâm đơn kiện Netflix , công ty Legendary Pictures, nhà xuất bản sách Penguin Random House lẫn tác giả tiểu thuyết The Enola Holmes Mysteries - Nancy Springer vì đã để nhân vật Sherlock Holmes thể hiện quá nhiều cung bậc cảm xúc trong bộ phim kể về em gái của thám tử lừng danh có tên Enola Holmes vào tháng 6 vừa qua. Vụ kiện này có lý do khá hi hữu và khiến công chúng bất ngờ khi truyền thông đưa tin. Cả biên kịch Jack Thorne và đạo diễn Harry Bradbeer - những người chịu trách nhiệm khâu sản xuất Enola Holmes cũng bị liên lụy.