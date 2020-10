Nghe giọng đọc truyền cảm của sao gốc Việt lồng tiếng phim Disney

Những khung hình đầu tiên của Raya and the Last Dragon đưa người xem đến một vương quốc giả tưởng đầy sống động, đậm màu sắc văn hóa Đông Nam Á mang tên Kumandra. Phim theo chân Raya ( Kelly Marie Trần lồng tiếng), một chiến binh quả cảm, mưu trí với hành trình tìm kiếm con rồng thần cuối cùng để cứu lấy vương quốc của mình. Như nhiều nữ chính khác trong phim hoạt hình Disney , Raya tham gia cuộc phiêu lưu cùng với một người bạn đáng tin cậy, đó là Tuk Tuk - con vật đáng yêu hỗ trợ đắc lực cho nữ chính trong hành trình hoàn thành sứ mệnh cao cả.

Hình ảnh mạnh mẽ, gan dạ của Raya trong phim ẢNH: CẮT TỪ TRAILER

Nhân vật chính Raya do nữ diễn viên gốc Việt từng đóng Star Wars thủ vai xuất hiện với hình ảnh đầy mạnh mẽ, kiên cường, những pha hành động linh hoạt, đẹp mắt và gương mặt sắc lạnh, không chút nao núng khi chiến đấu với kẻ thù lạ mặt. Đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách cam go, cô vẫn không hề lùi bước mà càng mạnh mẽ tiến lên phía trước để hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm rồng thần cuối cùng, cứu vương quốc thân yêu khỏi cuộc xâm lăng của thế lực thù địch. Những phân cảnh đầu tiên trong trailer vừa trình làng khiến khán giả "đứng ngồi không yên" trước câu chuyện gốc đầy mới lạ, hấp dẫn của "nhà Chuột". Sau khoảng một ngày đăng tải, trailer của Raya and the Last Dragon đã gần cán mốc 3 triệu lượt xem và thu hút hơn 18.000 bình luận quan tâm.

Cảnh chiến đấu ấn tượng giữa nữ chính và kẻ thù giấu mặt được ''nhá hàng'' trong trailer vừa xuất xưởng ẢNH: CẮT TỪ TRAILER

Thế giới Kumandra được chia thành năm khu vực với các tộc người khác nhau, họ từng chung sống hòa thuận và tôn thờ loài rồng. Tuy nhiên, những con quái vật độc ác được gọi là Druun đã xâm chiếm thế giới và loài rồng thiêng phải hi sinh thân mình để cứu con người. Năm trăm năm sau, bọn Druun lần nữa trở lại, đe dọa đến cuộc sống bình yên ở Kumandra. Trước mối nguy lớn, nữ chiến binh Raya đã phải lên đường tìm kiếm rồng thần cuối cùng có tên Sisu (Awkwafina lồng tiếng) để cùng chống lại thế lực hắc ám.

Raya And The Last Dragon là tác phẩm đầu tiên Disney lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Nam Á ẢNH: CẮT TỪ TRAILER

Raya and the Last Dragon đã được ra mắt tại sự kiện D23 Expo 2019, khi ấy Cassie Steele được giao lồng tiếng cho Raya còn Awkwafina thổi hồn vào nhân vật Sisu. Tuy nhiên, vào tháng 8, Kelly Marie Trần đã thay thế vị trí của Steele, trở thành ngôi sao gốc Việt đầu tiên lồng tiếng cho một nhân vật chính trong phim hoạt hình Disney. Tác phẩm được đầu tư công phu, đánh dấu sự trở lại của Walt Disney Animation Studios với một kịch bản gốc đầy tiềm năng. Để có được những hình ảnh về vương quốc Kumandra và mang nét Đông Nam Á đặc trưng, chân thực nhất, đội ngũ sản xuất của bộ phim đã đến thực địa và tìm hiểu văn hóa của một số quốc gia tại khu vực này như: Lào, Campuchia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.

Raya là công chúa Disney đầu tiên đến từ nền văn hóa Đông Nam Á ẢNH: DISNEY

Phim hoạt hình mới của “nhà Chuột” do Don Hall và Carlos López Estrada ngồi ghế đạo diễn, nội dung được chấp bút bởi Qui Nguyen (biên kịch người Mỹ gốc Việt) và Adele Lim (biên kịch người Mỹ gốc Malaysia). Raya and the Last Dragon dự kiến ra rạp vào 12.3.2021.