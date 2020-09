Bạn biết gì về Kelly Marie Tran - nàng công chúa Disney gốc Việt?

Nổi tiếng với vai diễn Rose Tico trong The Last Jedi (2017) và The Rise of Skywalker (2019) của loạt phim nổi tiếng Star Wars , Kelly Marie Tran một lần nữa làm nên lịch sử với vai công chúa, nhân vật chính trong “Raya and the Last Dragon” - phim hoạt hình đầu tiên của Disney dựa trên văn hóa Đông Nam Á. Vậy cô là ai?