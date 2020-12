Nghệ sĩ Bạch Long nói gì khi học trò Lê Như ra mắt MV cổ trang?

Ca sĩ Lê Như vừa ra mắt MV Bảy con yêu nhền nhện, được lấy cảm hứng từ trích đoạn nổi tiếng trong bộ phim Tây du ký. Bên cạnh những câu hát biến tấu lại từ các ca khúc nổi tiếng với giai điệu tươi vui, sản phẩm lần này còn khiến khán giả yêu thích bởi sự duyên dáng, hài hước đến từ dàn khách mời, trong đó phải kể đến những cái tên quen thuộc như nghệ sĩ Gia Bảo, Linh Tý, Lê Khâm, Nguyễn Bích Trâm, ca sĩ Sơn Ca...

“Cái khó của MV lần này chính là đạo diễn yêu cầu mọi diễn viên đều phải biết hát, thậm chí hát phải tốt. Vì thế tìm được một người vừa diễn được vừa hát tốt là một điều khó khăn. Trong suốt 17 phút của MV, Lê Như đã cố xây dựng một mạch truyện liền thông qua các bài hát khác nhau để không bị lạc đề. Phục trang cũng là một điều quan trọng trong dự án lần này. Nói về cổ trang thì phần phục trang phải thật đẹp mắt nhưng cũng không được sai lệch so với lịch sử. Vì vậy, Lê Như rất mừng khi nhận được sự hỗ trợ đến từ Thái Duy Trần, vợ chồng cô chú Công Minh, Yến Phương (em ruột NSND Thanh Tòng ), những người có chuyên môn về cổ trang. Nhờ sự cố vấn của họ mà MV này của tôi mới được hoàn thành một cách trọn vẹn”, nữ ca sĩ nói thêm về quá trình thực hiện MV.

Chia sẻ về việc cho ra mắt một dự án được đầu tư về mọi thứ trong giai đoạn đầy khó khăn này, Lê Như cũng cho biết thêm: “Một năm qua đã quá u ám rồi, tôi muốn các fan của mình cũng như các khán giả khác sẽ có một sản phẩm giải trí tươi vui để “kéo” lại tinh thần, đặc biệt là trong thời điểm cuối năm. MV được thực hiện theo thể loại ca cảnh nên sẽ tạo nên sự sinh động cho người xem. Những cảnh quay được chuyển liên tục tạo nên một cảm giác tươi mới, sự hứng khởi và thúc đẩy tinh thần lạc quan trong mỗi chúng ta”.

Có mặt tại sự kiện, nghệ sĩ Bạch Long vốn là người thầy của Lê Như cũng bày tỏ sự hài lòng đối với sản phẩm của học trò. Nam nghệ sĩ đánh giá: “Đây là một MV giải trí được xử lý khá mạch lạc, có ý tứ để dẫn dắt mạch cảm xúc của người xem. Tôi nhận thấy Lê Như ngày một phát triển và hoàn thiện mình thông qua nhiều sản phẩm liên tiếp gây được hiệu ứng tốt. So với cách đây vài năm, Lê Như đã có những góc nhìn mới, khai thác được những đề tài đầy sáng tạo trong mỗi sản phẩm của mình và MV lần này là một ví dụ. Với tôi, mỗi lần được thưởng thức một tác phẩm nào đó của Lê Như đều có một nét khác biệt, đột phá, có thể không quá to lớn so với nhiều người nhưng với bản thân Lê Như đó đã là một thành tựu đáng được ghi nhận”.