Nghệ sĩ Bạch Long: Không chuẩn bị gì khi về già, chỉ mong ngủ một giấc là đi luôn

Nghệ sĩ Bạch Long sinh năm 1959, từng được mệnh danh là “ông hoàng cải lương”. Ông sinh trưởng trong gia đình có truyền thống nghệ thuật , cha là cố NSND Thành Tôn, mẹ là nghệ sĩ Huỳnh Mai. Tham gia làm giám khảo chương trình Cặp đôi hài hước tập 9, nghệ sĩ Bạch Long cho biết ông rất vui khi được ngồi chấm điểm các thí sinh trẻ. Theo ông, trong cuộc sống hiện nay, con người phải đối mặt với rất nhiều căng thẳng, áp lực. Vì thế, họ thường tìm đến các loại hình nghệ thuật để thư giãn và trong đó không thể thiếu hài kịch. Ông đánh giá Cặp đôi hài hước là chương trình thỏa mãn cả phần nghệ thuật và giải trí, thư giãn của đại đa số khán giả hiện nay vì: “Các mảng miếng cười trong chương trình rất chất lượng, hợp với tình hình thời sự nên công chúng thích thú”.

Nhận xét về các thí sinh tham gia Cặp đôi hài hước , nghệ sĩ Bạch Long cho rằng đó là những nghệ sĩ trẻ, duyên dáng, ưa thử thách và nếu biết tận dụng thời cơ thì sau này hoàn toàn có thể tỏa sáng. Ông chia sẻ thêm: “Tôi mong rằng chương trình sẽ tìm ra nhiều nhân tố mới để bổ sung cho làng hài hiện nay. Còn các bạn trẻ , để thành công cần phải trau dồi nghề, học thêm các tiết mục, cách diễn của nước ngoài để bổ sung kỹ năng cho mình”.

Nói về hiện tượng các nghệ sĩ trẻ nổi tiếng bằng việc đăng tải các clip trên YouTube, nghệ sĩ Bạch Long cho rằng đó là một cách tiếp cận thị trường hay, độc đáo. Tuy nhiên theo ông, không phải ai nổi tiếng trên YouTube khi đi diễn ở sân khấu cũng được khán giả đón nhận: “YouTube là ảo thôi, các bạn diễn trên đó ai thích thì xem, không thích thì thôi, vì thế không thể đo lường được khán giả. Từng có nhiều bạn trẻ nổi tiếng trên mạng nhưng khi lên sân khấu diễn không được. Ít nhất là phải mất 15 năm kinh nghiệm diễn sân khấu thì mới có được sự duyên dáng và biết cách lôi cuốn khán giả”.

Nghệ sĩ Bạch Long cho biết thời hoàng kim, cát-sê của ông mua được nhà, nhưng không biết giữ tiền nên chẳng tích lũy được gì Ảnh: BTC

Nói về thời hoàng kim của mình, nghệ sĩ Bạch Long cho biết ông từng nhận được cát-sê rất cao. Tuy nhiên, do không biết tích lũy, có bao nhiêu đầu tư hết vào đoàn cải lương nên sau đó ông không giữ được tiền: “Tôi đầu tư vào đoàn cải lương đúng lúc cải lương đang xuống dốc nên có bao nhiêu tiền phải lấy ra trang trải hết. Khi các nghệ sĩ trong đoàn bắt đầu nổi tiếng thì tôi trắng tay. Tuy nhiên, tôi vẫn an ủi rằng mình đã chắp cánh cho nhiều người chứ không phải do ăn chơi mà mất trắng”.

Cũng trong dịp này, nam nghệ sĩ thoải mái trải lòng về cuộc sống hiện tại ở tuổi ngoài 60. Bạch Long cho biết ông sống rất đơn giản, không vợ con, vì thế nhiều khi chỉ mong ơn trên cho một giấc ngủ thật dài. Nam nghệ sĩ tâm sự: “Tôi không có bệnh tật gì nặng, già rồi chỉ bị xương khớp. Tôi sợ bệnh nặng, nhìn nhiều nghệ sĩ già neo đơn tôi chỉ mong ơn trên cho một giấc ngủ để đi luôn. Tuy không có con nhưng tôi có nhiều con nuôi. Các nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay đều do tôi đào tạo như: Tú Sương, Bình Tinh , Vũ Luân, Thanh Thảo…. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì bạn bè, các học trò sẽ lo cho tôi”.

Tập 9 Cặp đôi hài hước với chủ đề Ma hài sẽ lên sóng ngày 15.4 trên kênh THVL1. Chương trình là màn tranh tài của 3 cặp đôi Việt Trang - Đông Hải, Cẩm Hò - Đình Lộc và Gia Huy SuSu - Hồ Khánh Long. Giám khảo chương trình là Việt Hương, Thanh Bạch và nghệ sĩ Bạch Long.