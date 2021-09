Nghệ sĩ dương cầm Việt Nam ‘càn quét’ giải Indie Music Channel ở Mỹ

Lễ trao giải Indie Music Channel dành để tôn vinh các nghệ sĩ độc lập vừa khép lại vào hôm 5.9 (giờ địa phương) tại Sunset Gower Studios, California (Mỹ) với 11 chiến thắng thuộc về bộ đôi Bee Uyên Phương và Duy Trần của Việt Nam.

Riêng nữ nghệ sĩ dương cầm Uyên Phương được xướng tên ở nhiều hạng mục quan trọng như: Nữ nghệ sĩ nhạc hòa tấu xuất sắc nhất (Best Instrumental Female Artist), Bản thu âm hoà tấu xuất sắc nhất (Best Instrumental Recording), Nghệ sĩ Jazz xuất sắc nhất (Best Jazz Artist); Nghệ sĩ Jazz hòa tấu xuất sắc nhất (Best Jazz Instrumentalist)… Đặc biệt, vào cuối lễ trao giải, người đẹp bất ngờ được vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm (Best New Artist of the year) và Bản thu âm của năm (Recording of the Year).

Bee Uyên Phương là cái tên nổi bật tại lễ trao giải, trước đó, hai sản phẩm Tears và Lullaby to Life (Ru đời đi nhé) đã giúp cô nhận được 15 đề cử tại Indie Music Channel ẢNH: NVCC

Trong khi đó, nhà sản xuất trẻ Duy Trần cũng được vinh danh ở hai hạng mục là Nhà sản xuất nhạc hòa tấu xuất sắc nhất (Best Instrumental Producer) và giải Nhà sản xuất Jazz xuất sắc nhất (Best Jazz Producer).

Chiến thắng ngoạn mục tại Indie Music Channel khiến Bee Uyên Phương không khỏi xúc động, hạnh phúc. Cô chia sẻ: “Tôi rất cảm kích sự công nhận của giới chuyên môn dành cho những sản phẩm âm nhạc của mình và Duy Trần. Đây là một động lực lớn để chúng tôi tiếp tục nỗ lực sáng tạo”.

Các sản phẩm âm nhạc của hai nghệ sĩ Việt được giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao ẢNH: NVCC